El Estatuto de los Trabajadores ampara una excedencia de hasta dos años para cuidar a la pareja o a familiares cercanos

El trabajo y la vida personal no siempre encajan como uno querría. Cuando una pareja o un familiar necesita cuidados, la rutina se pone patas arriba y las dudas llegan rápido. Muchos trabajadores piensan en permisos breves o en reducir la jornada, pero no siempre basta con eso. Hay una vía más amplia prevista en la ley que permite apartarse temporalmente del puesto sin romper la relación laboral con la empresa.

Se trata de la excedencia por cuidado de familiares, una pausa en el trabajo pensada para atender situaciones delicadas. En concreto, el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores reconoce hasta dos años para cuidar al cónyuge, a la pareja de hecho o a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

¿Quién puede pedir la excedencia de hasta dos años para cuidar a su pareja o a un familiar?

El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho para atender al cónyuge, a la pareja de hecho o a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, una fórmula jurídica que se refiere a familiares por sangre o por vínculo familiar dentro de ese límite. En pocas palabras, es una herramienta de conciliación para quien necesita apartarse temporalmente del trabajo sin perder su vínculo con la empresa.

Esta excedencia está prevista para situaciones en las que la persona a cuidar no puede valerse por sí misma por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad. Además, no debe desempeñar una actividad retribuida, es decir, un trabajo por el que cobra. La duración máxima general es de dos años, aunque ese plazo puede ampliarse si así lo recoge el convenio colectivo aplicable, las reglas pactadas para el sector o la empresa. A veces el detalle importante está justo ahí, en esa letra que uno mira cuando ya no le queda más remedio.

¿Cómo se puede disfrutar esta excedencia y qué límites puede aplicar la empresa?

La norma permite que la excedencia se solicite de forma fraccionada, es decir, en varios periodos y no necesariamente de una sola vez. Esto da margen para adaptarla mejor a cada caso, algo bastante lógico cuando las necesidades de cuidado no siguen un calendario perfecto.

Ojo, porque el Estatuto de los Trabajadores también establece límites. Si varios trabajadores de una misma empresa solicitan este derecho por el mismo familiar, la empresa puede restringir el disfrute simultáneo. Aun así, debe ofrecer alternativas que garanticen la conciliación de todos los afectados.

Hay otro punto clave que conviene tener presente. El inicio de una nueva excedencia por otro familiar pone fin a la que se estuviera disfrutando en ese momento. Por tanto, cada solicitud queda vinculada a una causa concreta y no se acumula con otra distinta.

Además, el propio artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores regula otros tipos de excedencia, como la voluntaria o la forzosa, es decir, otras modalidades con requisitos y condiciones propias. Dicho de otro modo, no todas las excedencias sirven para lo mismo, y mezclar unas con otras puede acabar en el clásico lío de papeles que nadie necesita.

¿Qué conviene revisar antes de solicitar la excedencia por cuidado familiar?

Antes de pedirla, merece la pena repasar bien las condiciones para saber si el caso encaja en lo que marca la norma. Con un trámite así, cuanto más claro se tenga todo desde el principio, mejor.

Comprueba que la persona a la que vas a cuidar es tu cónyuge, tu pareja de hecho o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Verifica que no puede valerse por sí misma por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad. Confirma que no desempeña una actividad retribuida. Revisa si el convenio colectivo aplicable amplía el límite general de dos años. Valora si te conviene disfrutar la excedencia de forma continuada o fraccionada. Ten presente que, si varios trabajadores de la misma empresa la solicitan por el mismo familiar, la empresa puede limitar que coincidan al mismo tiempo, aunque debe ofrecer alternativas. Recuerda que una nueva excedencia para cuidar a otro familiar pone fin a la anterior.

Con estas claves, el trabajador puede entender mejor qué margen real tiene para conciliar el empleo con el cuidado de una pareja o de un familiar cercano. Y no es un matiz menor: cuando la situación aprieta, tener claras las reglas evita añadir más complicaciones a un problema que ya viene bastante cargado.