El Ingreso Mínimo Vital se puede cobrar con menos de 723 euros al mes si se presenta la Renta

Las personas con ingresos inferiores a 723 euros mensuales pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital si cumplen un requisito obligatorio: presentar la Declaración de la Renta antes del 30 de junio.

El Ingreso Mínimo Vital sigue siendo una de las prestaciones clave para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Esta ayuda, gestionada por la Seguridad Social, llegó en el último año a casi 800.000 hogares, lo que equivale a unos 2,4 millones de personas beneficiarias.

Para acceder a esta prestación no basta con tener pocos ingresos. También hay que cumplir las obligaciones marcadas por la normativa, entre ellas presentar cada año la Declaración de la Renta. ¿El motivo? La administración debe comprobar que la persona beneficiaria sigue reuniendo los requisitos económicos exigidos.

El requisito clave para cobrar el Ingreso Mínimo Vital con bajos ingresos

La Seguridad Social puede conceder el Ingreso Mínimo Vital a personas mayores de 23 años, incluso cuando viven con sus padres, siempre que no formen parte de la misma unidad de convivencia.

En el caso de una persona que resida con sus progenitores, pero sea beneficiaria individual, el límite de ingresos queda fijado en 733,6 euros mensuales tras la última subida del IMV. Por tanto, quienes ingresen menos de 723 euros al mes podrán percibir la ayuda, siempre que cumplan con la obligación de presentar la declaración del IRPF.

Este trámite no es un simple papeleo. La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, recoge en su artículo 36 que los titulares del IMV tienen varias obligaciones, entre ellas presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La fecha límite para presentar la Declaración de la Renta y mantener el IMV

El plazo máximo para presentar la Declaración de la Renta finaliza el 30 de junio. Esta fecha es importante porque permite mantener la prestación y acreditar que se siguen cumpliendo las condiciones exigidas.

Además, esta obligación también sirve para revisar la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con rentas procedentes del trabajo o de una actividad económica. Dicho claro: si una persona cobra el IMV y también tiene ingresos laborales, la administración necesita verificar que todo encaja dentro de los límites permitidos.

En caso de que la solicitud sea aprobada, la ayuda se abona con efectos retroactivos desde el momento en que se presentó. Por ello, conviene no dejar el trámite para el último día y revisar bien la documentación antes de enviarla.