Un empleado pierde su trabajo después de hacer pausas de hasta 48 minutos en el baño

Un empleado en Alemania fue despedido de forma inmediata después de que su empresa registrara varias pausas en el baño de entre 42 y 48 minutos. La compañía aseguró que estas ausencias se repitieron tres días en una misma semana y afectaron al trabajo diario.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una duda habitual en el ámbito laboral: ¿pueden despedir a un trabajador por estar demasiado tiempo en el baño? La clave no está en ir al aseo, sino en la duración, la repetición y el perjuicio que esas pausas puedan causar en la empresa.

Por qué la empresa justificó el despido por las pausas en el baño

La empresa no presentó el caso como una simple visita puntual al baño. Según la información aportada, aplicó el artículo 626 del Código Civil alemán, que permite extinguir el contrato de forma inmediata cuando existe una causa justificada.

En la comunicación enviada al trabajador se detallaban los horarios en los que se ausentaba de su puesto. La compañía defendió que las pausas duraban entre 42 y 48 minutos, que se produjeron tres veces durante la misma semana y que ya existían advertencias previas.

Vamos, que para la empresa no se trataba de un descuido aislado, sino de una conducta repetida que, según su versión, generaba retrasos y obligaba a otros compañeros a asumir más carga de trabajo.

Aspecto del caso Información aportada País Alemania Duración de cada pausa Entre 42 y 48 minutos Repetición Tres veces en una misma semana Motivo alegado Retrasos, sobrecarga de tareas e incumplimiento laboral Medida adoptada Despido inmediato

Por tanto, el punto decisivo fue el supuesto impacto de esas ausencias en la organización, no el hecho de acudir al baño.

Ir al baño es un derecho laboral, aunque puede tener límites

Los tribunales alemanes consideran que ir al baño es una necesidad básica del trabajador. Es decir, no puede tratarse como una conducta sancionable por sí sola, ya que responde a una necesidad fisiológica.

Ahora bien, ese derecho no se interpreta como ilimitado cuando las ausencias son muy largas, se repiten y afectan al funcionamiento de la empresa. ¿Dónde estaría entonces el límite? En si la compañía puede acreditar que hubo abuso, perjuicio y una conducta mantenida en el tiempo.

Además, existía un antecedente en Alemania. En 2010, un Tribunal de Distrito determinó que estar más de 30 minutos en el baño no permitía aplicar automáticamente una reducción salarial si no se demostraba abuso intencionado.

Qué deben tener en cuenta los trabajadores ante ausencias prolongadas

Este caso deja una idea clara: ir al baño es un derecho, pero utilizar esas pausas para fines ajenos al trabajo puede acabar generando un problema laboral.

La situación cambia cuando existen motivos médicos. Enfermedades intestinales, ansiedad o tratamientos pueden justificar ausencias más largas. En esos casos, lo prudente es acreditar la situación mediante un informe médico.

También la empresa debe demostrar lo ocurrido. No basta con sospechar o molestarse por una pausa extensa. Debe documentar las ausencias, acreditar el perjuicio y, como ocurrió en este caso, demostrar que hubo advertencias previas.