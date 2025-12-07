Instalaciones de Cárnicas de La Litera en Binéfar, planta industrial del Grupo Costa donde se ofrece empleo sin experiencia.

Se necesita personal para trabajar en Cárnicas de La Litera en Binéfar (Huesca): no se pide experiencia

¿Estás sin trabajo y te gustaría un empleo estable en el sector agroalimentario, con incorporación inmediata y formación desde el primer día? Cárnicas de La Litera (Grupo Costa) quiere incorporar operarios/as de producción en su centro de Binéfar (Huesca), en modalidad presencial, con contrato indefinido y jornada completa.

Costa Food Group es un referente nacional y europeo, presente en más de 107 países y con más de 5.000 trabajadores. La compañía apuesta por un modelo de integración vertical que controla todo el proceso “de la granja a la mesa”, aportando trazabilidad y enfoque en calidad, bienestar animal y seguridad alimentaria. Además, Litera Meat ha cerrado recientemente la venta de Cárnicas de La Litera a Grupo Costa, una operación que refuerza la actividad en un territorio muy ligado al sector agroindustrial.

Cárnicas de La Litera incorpora operario/a de producción en Binéfar: funciones y condiciones de la oferta

El personal seleccionado se integrará en la línea de producción y realizará tareas propias del puesto, como la manipulación de piezas, la preparación del producto y el apoyo en los distintos puntos del proceso para que la producción avance con orden. También se encargará de mantener el área de trabajo organizada, siguiendo los protocolos de higiene, seguridad y buenas prácticas habituales en entornos alimentarios.

En cuanto a las condiciones laborales, la oferta contempla contrato indefinido, jornada completa y trabajo presencial en Binéfar. El salario se sitúa entre 20.000€ y 22.000€ brutos al año. La empresa destaca un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, formación desde el primer día y la posibilidad de incorporarte de manera inmediata, ideal si buscas que “las horas se pasen volando” mientras aprendes y creces dentro del equipo.

Cuáles son los requisitos para optar a esta oportunidad laboral en Grupo Costa

Si quieres participar en el proceso de selección, comprueba que cumples estos requisitos:

  • Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
  • Experiencia mínima: no requerida.
  • Imprescindible residencia en la provincia del puesto vacante.
  • Español: nivel básico.

Cómo inscribirte en esta oferta de empleo

La vacante está disponible para postularse a través del portal de empleo donde se ha publicado la oferta. Prepara un currículum actualizado (con tus datos de contacto, disponibilidad y cualquier experiencia o formación relacionada, aunque no sea imprescindible) y accede a la candidatura para adjuntar la documentación solicitada.

Una vez dentro, localiza el botón de “Inscribirme” (o similar), completa los campos requeridos y confirma el envío. Si tu perfil encaja con lo que busca la empresa, se pondrán en contacto contigo para continuar con las siguientes fases del proceso de selección.

