Se necesita personal para trabajar en Cárnicas de La Litera en Binéfar (Huesca): no se pide experiencia

¿Estás sin trabajo y te gustaría un empleo estable en el sector agroalimentario, con incorporación inmediata y formación desde el primer día? Cárnicas de La Litera (Grupo Costa) quiere incorporar operarios/as de producción en su centro de Binéfar (Huesca), en modalidad presencial, con contrato indefinido y jornada completa.

Costa Food Group es un referente nacional y europeo, presente en más de 107 países y con más de 5.000 trabajadores. La compañía apuesta por un modelo de integración vertical que controla todo el proceso “de la granja a la mesa”, aportando trazabilidad y enfoque en calidad, bienestar animal y seguridad alimentaria. Además, Litera Meat ha cerrado recientemente la venta de Cárnicas de La Litera a Grupo Costa, una operación que refuerza la actividad en un territorio muy ligado al sector agroindustrial.

Cárnicas de La Litera incorpora operario/a de producción en Binéfar: funciones y condiciones de la oferta

El personal seleccionado se integrará en la línea de producción y realizará tareas propias del puesto, como la manipulación de piezas, la preparación del producto y el apoyo en los distintos puntos del proceso para que la producción avance con orden. También se encargará de mantener el área de trabajo organizada, siguiendo los protocolos de higiene, seguridad y buenas prácticas habituales en entornos alimentarios.

En cuanto a las condiciones laborales, la oferta contempla contrato indefinido, jornada completa y trabajo presencial en Binéfar. El salario se sitúa entre 20.000€ y 22.000€ brutos al año. La empresa destaca un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, formación desde el primer día y la posibilidad de incorporarte de manera inmediata, ideal si buscas que “las horas se pasen volando” mientras aprendes y creces dentro del equipo.

Cuáles son los requisitos para optar a esta oportunidad laboral en Grupo Costa

Si quieres participar en el proceso de selección, comprueba que cumples estos requisitos:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia mínima: no requerida.

Imprescindible residencia en la provincia del puesto vacante.

Español: nivel básico.

Cómo inscribirte en esta oferta de empleo

La vacante está disponible para postularse a través del portal de empleo donde se ha publicado la oferta. Prepara un currículum actualizado (con tus datos de contacto, disponibilidad y cualquier experiencia o formación relacionada, aunque no sea imprescindible) y accede a la candidatura para adjuntar la documentación solicitada.

Una vez dentro, localiza el botón de “Inscribirme” (o similar), completa los campos requeridos y confirma el envío. Si tu perfil encaja con lo que busca la empresa, se pondrán en contacto contigo para continuar con las siguientes fases del proceso de selección.