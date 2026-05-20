Lo que faltaba: Google Maps sufe un ataque informático y ahora el Santiago Bernabéu se llama “Knockout de Tchouaméni”

Abrir Google Maps para buscar un estadio suele ser una de esas cosas que se hacen casi sin pensar. Escribes el nombre, amplías el mapa y esperas ver la ubicación de siempre, sin sorpresas ni bromas coladas por la puerta de atrás. Pero varios usuarios se encontraron con una escena bastante menos normal al localizar el Santiago Bernabéu. El nombre oficial aparecía bien en la búsqueda inicial, aunque cambiaba al hacer zoom sobre el punto exacto del recinto. Durante varias horas, la plataforma mantuvo visibles y aún siguen esas denominaciones alteradas sin aplicar una corrección definitiva. Y, como suele pasar cuando internet mezcla fútbol, rivalidad y mapas, el asunto corrió rápido por redes sociales.

Qué ocurrió con el Santiago Bernabéu en Google Maps

Una oleada de ataques informáticos a la plataforma de mapas modificó la denominación de varios estadios españoles, entre ellos el Santiago Bernabéu. En este caso, usuarios de diferentes países detectaron que el nombre del recinto del Real Madrid cambiaba de forma inesperada al ampliar el mapa sobre su ubicación exacta.

La situación llamó especialmente la atención porque la búsqueda inicial funcionaba con normalidad. Al escribir “Santiago Bernabéu” en el buscador de la aplicación, aparecía el nombre oficial del estadio. Sin embargo, al hacer zoom sobre el enclave del club blanco, la denominación pasaba a ser “Knockout de Tchouaméni”.

Por qué apareció el nombre “Knockout de Tchouaméni”

La denominación alterada hacía referencia directa a la pelea protagonizada por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ese episodio, según la información difundida, tuvo una amplia repercusión mundial y volvió a aparecer ahora en forma de burla digital. Vamos, que el mapa se convirtió por unas horas en un tablón de bromas futboleras, con bastante mala leche incluida.

El cambio se produjo en un momento de alta exposición mediática para el Real Madrid, después de unas semanas tumultuosas alrededor de la entidad blanca. Por eso, la modificación del nombre del estadio no pasó desapercibida y acabó multiplicándose en redes sociales a través de capturas compartidas por distintos internautas.

Camp Nou y Metropolitano también aparecieron con nombres alterados

El Real Madrid no fue el único club afectado por esta oleada de ataques informáticos. El Camp Nou también sufrió una modificación temporal en Google Maps y apareció referenciado bajo el epígrafe “Negreira”, una denominación que los usuarios detectaron durante el mismo episodio de alteraciones en la plataforma.

El Metropolitano tampoco se libró. En su caso, el nombre que aparecía era “Antártida”, en referencia al término ‘pechofrío’ que utilizan sus rivales para aludir a su falta de pegada en los partidos importantes. Tres estadios, tres cambios y una misma sensación: cuando una herramienta de uso diario falla así, el lío está servido.

Qué puede hacer el usuario si ve un nombre extraño en el mapa

Cuando una aplicación de mapas muestra un nombre inesperado, lo primero es no tomarlo como una referencia oficial. En este caso, el propio comportamiento descrito por los usuarios ya daba una pista clara: el nombre correcto aparecía al buscar, pero cambiaba después al ampliar la zona exacta del estadio.

Para no caer en confusiones ni difundir una captura como si fuera información confirmada, conviene actuar con algo de calma, aunque la broma sea llamativa:

Revisar primero si la búsqueda inicial muestra el nombre oficial del recinto. Comprobar qué ocurre al hacer zoom sobre la ubicación exacta. Evitar presentar el nombre alterado como una denominación real del estadio. Tener en cuenta que, según los reportes, los cambios permanecieron visibles durante varias horas.

En consecuencia, el episodio deja una conclusión bastante práctica: incluso una herramienta tan cotidiana como Google Maps puede mostrar alteraciones inesperadas. Y cuando eso pasa en estadios como el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o el Metropolitano, la mezcla de fútbol, redes sociales y rivalidad hace el resto.