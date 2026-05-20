Hamacas con sombrilla y caja fuerte por 44 euros: arranca la temporada de playa 2026 en Mallorca y habrá que hacer cuentas

Ir a la playa en Mallorca parece un plan sencillo: toalla, crema, algo de agua y a disfrutar. Pero si la idea es pasar el día tumbado cómodamente, la cosa ya depende bastante del municipio. La temporada de playa ya ha arrancado en la isla y el alquiler de hamacas vuelve con diferencias enormes entre zonas. Este verano, los precios van desde los 5 euros por elemento hasta los 44 euros en los paquetes más completos.

En algunos arenales el servicio ya funciona, mientras que en otros todavía no se han instalado las tumbonas o siguen pendientes de adjudicación, es decir, aún no se ha asignado oficialmente quién gestionará el servicio. Y sí, hasta la caja fuerte puede marcar la diferencia en la factura del día.

¿Cuánto cuesta alquilar una tumbona en Mallorca este verano?

El precio más bajo comunicado por ahora está en Son Servera, donde tanto las tumbonas como las sombrillas cuestan 5 euros al día. En el otro extremo aparece Sant Llorenç des Cardassar, donde el paquete premium alcanza los 44 euros e incluye dos hamacas especiales, una sombrilla y caja fuerte.

Entre medias hay tarifas para todos los bolsillos, aunque algunas ya obligan a hacer cuentas antes de pedir sitio. En Playa de Palma, donde han cerrado una de sus más conocidas hamburgueserías, una tumbona con sombrilla y caja fuerte cuesta 20 euros, mientras que el paquete de dos tumbonas sube hasta los 30 euros.

Zona o municipio Servicio indicado Precio Son Servera Tumbona o sombrilla 5 euros al día Sant Llorenç des Cardassar Paquete premium con dos hamacas especiales, sombrilla y caja fuerte 44 euros Playa de Palma Tumbona con sombrilla y caja fuerte 20 euros Playa de Palma Pack de dos tumbonas 30 euros Port de Pollença Dos tumbonas y sombrilla 21 euros al día Port d’Alcúdia Paquete completo con reserva online 18,20 euros Calvià Tumbona o sombrilla 6,50 euros Peguera Cama balinesa todo el día 30 euros Peguera Cama balinesa desde media tarde 15 euros

Por tanto, el mismo plan de playa puede salir bastante distinto según el punto de Mallorca elegido. No es lo mismo pagar 5 euros por una tumbona que acercarse a los 44 euros por un paquete completo, especialmente si se trata de una jornada familiar o de varios días seguidos.

Dónde están las mayores diferencias de precio en hamacas y sombrillas

En Port de Pollença, el alquiler de dos tumbonas con sombrilla cuesta 21 euros al día. En Port d’Alcúdia, el paquete completo se queda en 18,20 euros y, además, puede contratarse directamente por internet, una opción práctica para quien prefiere dejarlo cerrado antes de llegar a la arena.

También hay diferencias dentro de un mismo municipio, algo que conviene mirar con lupa. En Manacor, por ejemplo, Porto Cristo ofrece una tumbona con sombrilla por 10,50 euros, mientras que en Cala Anguila o Cala Romántica el precio baja a 5,50 euros por elemento.

En Calvià, las tumbonas y sombrillas cuestan 6,50 euros. Sin embargo, en Peguera el precio baja por la tarde y también se alquilan camas balinesas por 30 euros al día o por 15 euros a partir de media tarde.

La conclusión es sencilla: el municipio importa, pero la playa concreta también. Dos zonas relativamente cercanas pueden tener tarifas muy distintas, así que conviene no dar por hecho que el precio será el mismo en toda la costa.

Qué servicios extra encarecen el día de playa

El alquiler básico no siempre incluye lo mismo. En algunas playas se paga solo por la tumbona o la sombrilla, mientras que en otras aparecen paquetes con caja fuerte, dos hamacas o servicios especiales, lo que explica que el precio pueda subir hasta los 44 euros.

La caja fuerte es uno de esos extras que pueden parecer pequeños, pero que terminan influyendo en el precio final. En Playa de Palma, por ejemplo, una tumbona con sombrilla y caja fuerte cuesta 20 euros, y el pack de dos tumbonas llega a 30 euros.

También hay descuentos por horario, como ocurre en Peguera con las camas balinesas. Allí cuestan 30 euros al día, pero bajan a 15 euros a partir de media tarde, una opción interesante para quien no piensa estar desde primera hora achicharrándose al sol.

Por otro lado, la reserva online también aparece como una ventaja en algunos puntos. En Port d’Alcúdia, el paquete completo de 18,20 euros puede contratarse desde internet, lo que evita improvisar en la playa y cruzar los dedos, que nunca ha sido un gran método administrativo.

Qué debe revisar el usuario antes de alquilar hamacas en Mallorca

Antes de pagar, merece la pena comparar tarifas, porque las diferencias van de 5 euros a 44 euros según el municipio, la playa y el tipo de paquete. Además, en zonas como Can Picafort todavía no hay precios cerrados porque el servicio no se ha puesto en marcha.

Para evitar sorpresas, lo más práctico es comprobar qué incluye exactamente cada tarifa. No es lo mismo una tumbona suelta que un pack con dos hamacas, sombrilla y caja fuerte.

Revisar si el precio es por elemento, por ejemplo 5 euros por tumbona o sombrilla en Son Servera.

Confirmar si el paquete incluye sombrilla, caja fuerte o dos hamacas, como ocurre en Playa de Palma o Sant Llorenç des Cardassar.

Mirar si hay descuentos por horario, como en Peguera, donde la cama balinesa baja de 30 euros a 15 euros por la tarde.

Comprobar si existe reserva online, como en Port d’Alcúdia con el paquete completo de 18,20 euros.

Tener en cuenta que algunas playas aún no tienen servicio activo o tarifas cerradas, como Can Picafort.

En consecuencia, quien quiera controlar el gasto tiene margen para elegir. La clave está en mirar bien la playa, el municipio y los extras antes de instalarse, porque este verano en Mallorca la comodidad tiene precio, y en algunos casos no precisamente de chiringuito barato.