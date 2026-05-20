Buenas noticias para los hogares que usan bombona de butano: su precio baja casi un 6%

En muchas casas, la bombona de butano sigue siendo uno de esos gastos que no hacen demasiado ruido, pero que se notan cuando toca pagar. Por eso, una bajada siempre entra mejor que una subida, sobre todo después de dos incrementos seguidos. Desde este martes 19 de mayo de 2026, el precio regulado de la bombona baja un 5,9% y se sitúa en 15,39 euros.

La revisión bimensual publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, da así un pequeño respiro a los consumidores. Lo curioso es que la materia prima no <se ha abaratado, sino todo lo contrario: ha subido un 74,5%. El alivio llega por la reducción del IVA al 10% y la supresión del Impuesto de Hidrocarburos fijadas como respuesta al inicio de la guerra en Irán.

¿Cuánto cuesta ahora la bombona de butano regulada?

El nuevo precio de la bombona de butano regulada es de 15,39 euros desde este martes. La bajada es del 5,9%, una reducción que llega después de dos revisiones consecutivas al alza, así que el bolsillo recibe por fin una noticia algo más amable para muchas familias y hogares donde se usa el gas, como calderas, hornillos, paelleras, etc.

Esta rebaja se recoge en la resolución publicada este lunes en el BOE. En la práctica, significa que los consumidores que usan GLP envasado, una mezcla de hidrocarburos principalmente compuesta de butano y vendida en envases a presión, pagarán menos por la bombona regulada en esta revisión.

¿Por qué baja el precio si la materia prima se ha disparado?

La explicación está en los impuestos, que esta vez juegan a favor del consumidor, algo que en materia de recibos y precios regulados casi merece una pequeña pausa dramática. Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la reducción del IVA al 10% y la supresión del Impuesto de Hidrocarburos compensan de sobra el encarecimiento de otros factores. Estos son los datos clave de la revisión:

Precio final de la bombona regulada: 15,39 euros.

Bajada aplicada: 5,9%.

Subida de la materia prima: 74,5%.

Subida del coste de los fletes, es decir, del transporte: 39,8%.

Depreciación del euro frente al dólar: 1,2%.

IVA aplicado: 10%.

Por tanto, aunque el coste del propano y el butano en los mercados internacionales se ha encarecido con fuerza, la rebaja fiscal inclina la balanza. También influye que el plan aprobado elimina el límite habitual del 5% al alza o a la baja que suele aplicarse en las revisiones del precio de la bombona.

¿Cómo se revisa el precio de la bombona de butano?

La revisión del precio regulado se realiza cada dos meses. Para calcularlo se tienen en cuenta varios elementos: el coste de la materia prima, principalmente propano y butano; el coste de los fletes, que es el transporte; y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

En condiciones normales, estas revisiones tienen un límite del 5% tanto si el precio sube como si baja. Sin embargo, en esta ocasión ese tope no se aplica por el plan fijado para responder al inicio de la guerra en Irán, lo que permite que la rebaja alcance el 5,9%.

¿Qué es el GLP envasado y dónde se utiliza?

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente butano, que se comercializa en envases a presión. Funciona como alternativa al gas natural para el consumo energético, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos que no tienen conexión a la red de gas natural.

Aunque sigue siendo importante para muchos hogares, su uso va a menos. En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades, pero desde 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.

Qué pueden hacer los consumidores con la nueva bajada

La recomendación más directa es comprobar que el precio aplicado desde este martes sea de 15,39 euros en la bombona regulada. No es una gran revolución doméstica, pero cuando se trata de energía, cada euro que no se va por la puerta cuenta.

También conviene tener presente que el precio se revisa cada dos meses, por lo que esta bajada no tiene por qué marcar una tendencia fija. De momento, el consumidor gana algo de margen gracias a la rebaja fiscal, aunque la materia prima y el transporte siguen presionando al alza.