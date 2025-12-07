Es oficial: la nueva estrategia de la DGT pone el foco en estos coches con multas de hasta 500 euros

La DGT aplica tolerancia cero: no se podrá circular con la ITV caducada aunque exista cita previa; las multas alcanzan los 500 euros.

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España es obligatorio y está bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo. El Gobierno refuerza los controles: a través de la DGT se realizarán inspecciones coche por coche para detectar a quienes circulen sin ITV vigente. ¿La meta? Reducir accidentes y asegurar estándares de seguridad.

Qué cambia con los controles de la DGT y la ITV obligatoria en España

La novedad clave es la tolerancia cero ante la ITV vencida. La DGT lo deja claro: “No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento”. Desde el primer día de caducidad, el vehículo queda fuera de la legalidad. No hay vuelta de hoja.

Además, la pegatina de la ITV debe ir visible en el parabrisas. Si no lo está, la Guardia Civil puede detener al conductor e iniciar el procedimiento sancionador. El propio organismo de seguridad vial advierte que “eludir la ITV es considerado un delito”. ¿De verdad merece la pena arriesgarse?

La revisión de la ITV evalúa elementos esenciales del coche: neumáticos, frenos, emisiones contaminantes y sistemas de iluminación. Circular sin una inspección válida no solo es ilegal, también compromete la seguridad del propio conductor y del resto.

Multas pérdida de puntos y consecuencias del seguro por ITV caducada

Conducir con la ITV caducada acarrea una multa mínima de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Si el retraso supera el año, la sanción asciende hasta 500 euros. Además, si hay un accidente con la ITV vencida, el seguro puede negarse a cubrir los daños. En 2022, circular con la ITV caducada o con resultado negativo fue una de las infracciones más habituales en España.

A continuación, un resumen de las sanciones comunicadas. Tenlo a mano antes de coger el coche.

Situación Multa Pérdida de puntos ITV caducada (desde el primer día) 200 € 3 puntos Retraso superior a un año en la inspección 500 € No especificado

Por lo tanto, la recomendación es clara: organizar la cita con antelación y cumplir la fecha límite. Sin rodeos: mejor prevenir que pagar.

Cómo preparar el vehículo para pasar la ITV a la primera sin sustos

La iluminación es uno de los motivos más frecuentes de suspenso. Bombillas fundidas, desajustes o fallos de funcionamiento provocan rechazos innecesarios. ¿Has comprobado las luces antes de ir a la estación? Es un gesto sencillo que marca la diferencia.

Lista rápida para revisar las luces del coche antes de la ITV:

Posición

Cruce

Carretera

Freno

Intermitentes

Mantener los faros limpios y sin daños también ayuda a superar la inspección sin tropiezos. Por otro lado, conviene vigilar el estado de neumáticos y frenos, y recordar llevar la pegatina colocada y la documentación en regla. En consecuencia, llegar a la cita con todo a punto evita rechazos y, sobre todo, problemas en carretera.

En definitiva, la ITV seguirá siendo un requisito obligatorio para circular. Con los nuevos controles, ya no valdrá alegar desconocimiento ni presentar una reserva fuera de plazo: las inspecciones se harán coche por coche y las sanciones pueden ser significativas, con posibles complicaciones con el seguro.