El Congreso aprueba el “despido restaurativo” porque un diputado apretó el botón equivocado: por un solo voto salió adelante

A veces un botón mal pulsado cambia un país; o, al menos, abre un debate que parecía atascado. El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó por la mínima una proposición no de ley impulsada por Sumar para reformar el despido improcedente. La idea central es sencilla: que despedir salga realmente disuasorio para las empresas y reparador para quien pierde el empleo.

El giro de guion llegó porque un diputado del PP se equivocó al votar y eso inclinó el marcador. La medida no cambia hoy la ley, pero sí pide al Gobierno que mueva ficha. Además, Trabajo ha anunciado que en octubre convocará la primera mesa de diálogo social sobre este asunto “en la historia de la democracia”.

¿Qué es el despido “restaurativo” y en qué se diferencia del improcedente?

El “despido restaurativo” es la etiqueta que Sumar pone a una reforma del despido pensada para garantizar una recuperación económica y vital de la persona despedida. En la práctica, se plantea que la indemnización se adapte a cada caso y contemple los daños y perjuicios derivados del despido, como forma compensatoria.

Hoy, el despido improcedente tiene una indemnización de 33 días por año trabajado. Desde el PSOE se defiende acabar con un “despido injusto” y recuperar los 45 días por año trabajado, además de lograr que el sistema sea realmente restaurativo (que compense de verdad) y disuasorio (que desincentive el abuso). En redes, Gaspar Llamazares ha resumido la idea: sustituir el modelo actual añadiendo los daños y perjuicios ocasionados por el despido.

¿Qué se aprobó exactamente en el Congreso y por qué salió adelante?

Lo aprobado es una proposición no de ley (PNL) de Sumar que insta al Gobierno a reformar el despido improcedente. Una PNL no modifica por sí misma ninguna norma: no tiene carácter legislativo y no se publicará en el Boletín Oficial del Estado; sirve para fijar una posición política y empujar al Ejecutivo a actuar.

La votación fue de infarto y se decidió por un error al pulsar el botón. El apoyo llegó de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, BNG, Podemos, Coalición Canaria, el exministro socialista José Luis Ábalos (Grupo Mixto), la diputada de Compromís Águeda Micó (Mixto) y el diputado del PP por Baleares Joan Mesquida, cuya equivocación permitió que la iniciativa saliera adelante. Enfrente estuvieron el resto del PP, Vox y UPN, mientras que Junts se abstuvo. El conteo quedó así:

Sentido del voto Votos A favor 171 En contra 170 Abstenciones (Junts) 6 Ausencias (Junts) 1

Estos números explican la foto final: 171 a favor, 170 en contra y seis abstenciones, con una ausencia en Junts que también pesó en el resultado. No es la primera vez que ocurre algo parecido: en 2021, el entonces diputado del PP Alberto Casero se equivocó y avaló la convalidación de la reforma laboral de Yolanda Díaz; aquella sí tenía carácter legislativo, a diferencia de la PNL aprobada el miércoles.

¿Qué sostienen los sindicatos y qué papel tiene el artículo 24 de la CSE?

Los sindicatos denuncian que España incumple el artículo 24 de la CSE, que garantiza el derecho de los trabajadores a la protección frente al despido, con una indemnización adecuada o reparación apropiada si es injustificado. Por eso acudieron al Comité Europeo de Derechos Sociales, que les dio la razón.

Según esa reclamación, la indemnización vigente en España para el despido improcedente, de 33 días por año trabajado, no compensa los daños causados (no es resarcitoria) ni frena conductas abusivas (no es disuasoria). De ahí que la discusión no sea solo de cifras, sino de si el sistema repara el perjuicio real.

¿Te cambia algo hoy? Qué esperar a corto plazo

De momento, nada cambia en tu nómina ni en tu contrato por el simple hecho de que se haya aprobado una PNL. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que en octubre se convocará la primera mesa de diálogo social sobre el “despido restaurativo”, con la promesa de que sea, por primera vez, “a favor” de los trabajadores.

Antes de seguir, aquí van las claves inmediatas para situarte:

Es una proposición no de ley: no modifica la normativa y no se publicará en el BOE.

El objetivo político es que el despido sea disuasorio para la empresa y restaurativo para la persona despedida.

El PSOE apuesta por recuperar los 45 días por año trabajado y por un modelo que tenga en cuenta daños y perjuicios.

La votación salió por 171 votos a favor, 170 en contra y 6 abstenciones de Junts, con una ausencia en ese grupo.

El impulso final vino del error al votar del diputado del PP por Baleares Joan Mesquida.

En consecuencia, hoy sigue aplicándose la regla de 33 días por año trabajado en el despido improcedente. Lo que cambia es el escenario: el Congreso pide al Gobierno que abra una reforma y Trabajo ha marcado octubre como punto de partida en la mesa de diálogo social.

Consejos útiles si estás afrontando un despido (o temes uno)

Como la PNL no altera la ley, tu referencia actual sigue siendo la indemnización de 33 días por año trabajado. Si oyes hablar de “daños y perjuicios”, ten presente que esa es la idea de la reforma que se quiere debatir, no una regla vigente.

Por otro lado, conviene seguir la evolución de la mesa de diálogo anunciada para octubre: ahí se concretará si el modelo incorpora compensaciones adicionales y en qué términos. Hasta entonces, la práctica diaria se mantiene igual y no hay cambios que puedas exigir basados en esta PNL, que no tiene efectos jurídicos directos.