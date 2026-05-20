Es oficial: eligen el Mejor Olivo Monumental de España 2026 de 11,53 m de tronco, más de 84 metros cuadrados de copa y que supera los 800 años de vida

Hay árboles que pasan desapercibidos y otros que, directamente, parecen haber visto pasar medio mundo. La Olivera del Suavo, en Calaceite, es de los segundos. Este olivo monumental, situado en el paraje del Barranquet, en la comarca del Matarraña, ha sido elegido Mejor Olivo Monumental de España 2026. El reconocimiento lo concede la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, cuyo jurado ha destacado su espectacular presencia, su armonía natural y su valor paisajístico y cultural. No todos los días un árbol de más de 800 años se convierte en protagonista nacional, que ya es decir. Y en este caso, además, lo hace con un tronco que impone bastante respeto.

¿Dónde está la Olivera del Suavo y por qué ha ganado este premio?

La Olivera del Suavo crece en el paraje del Barranquet, en Calaceite, dentro de la provincia de Teruel y en plena comarca del Matarraña. Es un ejemplar de la variedad empeltre, una información importante porque permite identificar el tipo de olivo del que se habla sin perdernos en tecnicismos.

La distinción como Mejor Olivo Monumental de España 2026 ha sido otorgada por AEMO. Según la información aportada, el jurado ha valorado especialmente “la espectacular monumentalidad del árbol, su armonía natural y su enorme valor paisajístico y cultural”.

¿Cuántos años tiene este olivo monumental de Calaceite?

Las estimaciones indican que la Olivera del Suavo podría superar los 800 años de antigüedad. Dicho así suena rápido, pero hablamos de un árbol que ha resistido durante siglos, ahí plantado, mientras todo a su alrededor cambiaba bastante más deprisa.

Esa edad estimada es una de las razones que refuerzan su valor. A ello se suma su cercanía al municipio turolense y la facilidad de acceso, dos aspectos que también ayudan a que este ejemplar no sea solo un símbolo natural, sino un elemento visible y reconocible del paisaje local.

¿Qué dimensiones tiene la Olivera del Suavo?

Uno de los datos más llamativos es su tronco. La Olivera del Suavo tiene un perímetro basal de 11,53 metros, una cifra que explica por qué el jurado ha puesto el foco en su monumentalidad. No es precisamente el típico olivo que uno mira de pasada entre dos recados.

También destaca su copa, que supera los 84 metros cuadrados de superficie. Su estructura natural está formada por tres grandes ramas robustas y vigorosas, que crean una silueta muy particular y han sido clave para que este árbol haya llamado tanto la atención.

¿En qué estado se conserva este olivo de más de 800 años?

Aunque parte de su tronco presenta una gran oquedad, la Olivera del Suavo mantiene un excelente estado de conservación. La información disponible señala que conserva abundante hoja y una gran capacidad productiva, algo que refuerza todavía más su imagen de árbol fuerte y vivo.

Los expertos también han resaltado la sensación de fuerza, equilibrio y permanencia histórica que transmite este ejemplar. En otras palabras, no solo impresiona por sus medidas, sino por la forma en que sigue formando parte del paisaje del Matarraña.

Cómo redescubrir y cuidar este patrimonio natural de Calaceite

El Ayuntamiento de Calaceite ha invitado a redescubrir este tesoro natural del municipio. La Olivera del Suavo no se presenta solo como un árbol singular, sino como un monumento vivo de la cultura local, un guardián de la memoria del Matarraña y un símbolo de permanencia histórica. Para entender su valor sin complicarse demasiado, conviene quedarse con estas claves:

Ubicación: paraje del Barranquet, en Calaceite, provincia de Teruel.

Reconocimiento: Mejor Olivo Monumental de España 2026.

Entidad que concede el premio: Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO.

Antigüedad estimada: más de 800 años.

Dimensiones: perímetro basal de 11,53 metros y copa de más de 84 metros cuadrados.

Valor destacado: monumentalidad, armonía natural y relevancia paisajística y cultural.

Por tanto, el mensaje es bastante claro: conocerlo, valorarlo y cuidarlo. La Olivera del Suavo forma parte de ese patrimonio natural que no necesita demasiados adornos para impresionar, aunque el premio de 2026 le ha venido de maravilla para recordarlo.

¿Qué supone este premio para el Matarraña?

Este reconocimiento pone el foco sobre el valor natural del Matarraña, considerado uno de los paisajes de olivares históricos de España según la información facilitada. La elección de la Olivera del Suavo sirve para subrayar la importancia de estos árboles monumentales dentro de la cultura mediterránea.

Además, AEMO busca con este tipo de distinciones proteger estos ejemplares, que son auténticos símbolos vivos. Y en Calaceite, la Olivera del Suavo ya tiene ese papel bien ganado: más de 800 años, 11,53 metros de tronco y una presencia que, premio o no, habla por sí sola.