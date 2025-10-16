Se necesita personal en Salem (Valencia) para trabajar en la fábrica de cerveza Damm: contrato indefinido y turnos rotativos

¿Buscas un empleo estable en una industria de referencia? Damm, grupo cervecero líder en España con presencia en más de 130 países, amplía su equipo de envasado en la fábrica situada en el municipio valenciana de Salem. Se trata de un empleo que ofrece estabilidad laboral a través de un contrato indefinido y con una jornada completa en turnos rotativos (mañana, tarde, noche y cuarto turno). A continuación te contamos las funciones del puesto, el perfil que busca la empresa y cómo enviar tu candidatura.

Damm lanza una oferta de empleo para incorporar a 2 operadores/as de producción en su planta de Salem: funciones y requisitos a cumplir

Integrado/a en el área de producción (envasado), tu misión será asegurar el cumplimiento del plan diario de fabricación de esta fábrica Damm en Salem, coordinando los cambios de referencia y velando por el máximo rendimiento de la línea. Realizarás el traspaso de turno conforme a las buenas prácticas y documentarás el parte de turno registrando correctamente las paradas en el sistema MES.

Durante la jornada gestionarás el personal de la línea asignada (ausencias, relevos y distribución de tareas), impulsarás la formación en puesto del equipo de tu turno y participarás en las reuniones R24 para alinear objetivos y acciones. Mantendrás los autocontroles y rutinas al día, asegurarás el orden y la limpieza marcados, y vigilarás la curva de velocidad para garantizar la estabilidad del proceso.

En coordinación con mantenimiento (MTO), notificarás averías y crearás las incidencias correspondientes (EAN/LES), colaborando de forma activa en el diagnóstico y la resolución para reanudar la producción con rapidez. Si se detecta cualquier riesgo para la seguridad de las personas o la seguridad alimentaria, tendrás la capacidad de paralizar la línea y escalar al responsable.

Además, darás soporte a la gestión medioambiental, PRL y calidad interna, manteniendo una comunicación fluida con los departamentos implicados y verificando materiales y consumibles para anticiparte a faltas. En cuanto a los requisitos que la emrpesa solicita al personal interesado/a en trabajar en esta fábrica de cerveza Damm, se establece los siguientes:

Estudios mínimos: Ciclo Formativo de Grado Medio en Química; valorable CFGM/CFGS de la rama industria alimentaria, vinos y bebidas, química u otras afines.

Experiencia mínima: al menos 1 año en producción industrial del sector alimentación; se valora positivamente experiencia en bebidas, formulación/recetas y gestión de equipos.

Disponibilidad horaria: trabajo a tres turnos (mañana/tarde/noche) y cuarto turno.

Movilidad: vehículo propio para acceder a las instalaciones.

Residencia: en la provincia del puesto (Valencia).

Conocimientos: procesos de industria alimentaria (bebidas/bodegas), control de calidad y correcta gestión de autocontroles y registros.

Competencias: persona proactiva, con ganas de aprender y aportar al equipo, orientación al orden, comunicación y trabajo en equipo.

Como parte del proyecto, Damm ofrece estabilidad desde el primer día (indefinido), turnos rotativos, acceso a Damm Academy (plataforma interna de formación) y la posibilidad de adquirir producto a precio de coste, dentro de una compañía líder del gran consumo.

Cómo enviar el currículum a Damm

Si quieres formar parte del equipo como operador/a de producción en la planta de Salem (Valencia), accede al portal de empleo donde Damm ha publicado esta noticia y completa la inscripción. Antes de postular, revisa los turnos rotativos y el alcance de las funciones; actualiza tu CV y adjunta una breve carta explicando tu motivación por el proyecto y tu disponibilidad. Una vez enviada la candidatura, mantén tu teléfono y correo activos para la coordinación de entrevistas y pruebas.