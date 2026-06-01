La medida del Gobierno que eleva un 42% la cotización mínima de más de un millón de autónomos

La subida de la base mínima de cotización eleva el recibo mensual de muchos autónomos hasta unos 448 euros. La medida afecta a más de un millón de profesionales y puede generar una deuda acumulada si no se actualiza la cuota.

El Gobierno de España ha elevado un 42,4% la base mínima de cotización para los autónomos societarios y los colaboradores familiares en 2026. La medida, confirmada en el Boletín Oficial del Estado a través de la Orden PJC/297/2026, supone pasar de una base mínima de 1.000 euros mensuales en 2025 a 1.424,40 euros este año.

Qué autónomos tendrán que pagar más cuota desde este año 2026

El cambio afecta de forma directa a los autónomos societarios y a los colaboradores familiares que cotizan por la base mínima dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Según la información difundida, son más de un millón de profesionales los que pueden verse alcanzados por esta actualización.

La noticia ha sido analizada por la cuenta de TikTok @plataformaautonomos30n, que denuncia que mientras se hablaba de congelación de cuotas para parte del colectivo, otros autónomos se encuentran con una subida importante. “El gobierno ha salido diciendo que congela las cuotas a los autónomos, pero casualmente se ha olvidado mencionar a miles de ellos”, señalan desde la plataforma.

¿La clave? Que esta subida no afecta a quienes ya cotizaban por encima de la nueva base mínima, pero sí a quienes seguían pagando por la base anterior.

Cuánto sube la cotización mínima y qué sobrecoste supone al mes

El incremento de la base tiene un efecto directo en el recibo mensual. En la práctica, quienes antes pagaban unos 314 euros pasarán a abonar alrededor de 448 euros al mes. Dicho claro: no es una subida pequeña. Estos son los principales datos de la medida:

Concepto Dato indicado Base mínima en 2025 1.000 euros mensuales Base mínima en 2026 1.424,40 euros mensuales Incremento aproximado de cuota 135 euros al mes Nueva cuota aproximada 448 euros mensuales Sobrecoste anual 1.620 euros

El origen del cambio está en la reforma del sistema de cotización por ingresos reales, aprobada en el Real Decreto-ley 13/2022, que establece que la base de estos colectivos no puede ser inferior a la del grupo 7 del Régimen General. Desde la plataforma lo resumen así: “Traducido a lo que es la vida real, pasas de cotizar por 1.000 € a 1.424 €”.

Qué pasa si no se actualiza la base ante la Seguridad Social

Uno de los principales problemas es que muchos afectados no habrían recibido una comunicación directa y continúan pagando la cuota anterior. Esto puede provocar una deuda acumulada con la Seguridad Social. Las opciones indicadas para los autónomos afectados son:

Ajustar voluntariamente la base de cotización a los 1.424,40 euros.

Mantener la cuota antigua y afrontar una regularización a final de año, con una reclamación acumulada de 1.620 euros.

La plataforma advierte de que, al estar ya en abril, algunos autónomos podrían llevar tres meses acumulando deuda sin saberlo, lo que supondría 405 euros pendientes. “Esto no es un error. Esto es un sistema que juega con el desconcierto de la gente”, afirman.

Críticas del sector por una subida que llega sin aviso directo

La medida ha provocado críticas en el sector. La Asociación de Trabajadores Autónomos la considera desproporcionada, según la información facilitada, y muchos profesionales aseguran sentirse sin soporte ni ayuda ante el aumento de las cargas.

El caso de Zigor, un joven de 29 años que relata jornadas de 18 horas para obtener un beneficio neto de apenas 270 euros, refleja el malestar de parte del colectivo. Para muchos, esta subida llega en un momento ya complicado. Y claro, la pregunta es inevitable: ¿cómo sostener un negocio cuando los costes siguen creciendo?