Un estudiante autodidacta crea un sistema capaz de transformar plástico usado en combustible líquido

El joven Julian Brown, de Atlanta, asegura haber desarrollado un equipo experimental capaz de transformar bolsas y envases en líquidos comparables a gasolina, diésel y queroseno de aviación. La clave está en un proceso basado en pirólisis por microondas.

El proyecto ha llamado la atención porque plantea una posibilidad tan atractiva como delicada: recuperar valor de residuos plásticos mediante una tecnología que todavía necesita pruebas, controles y validaciones independientes antes de pensarse como una solución aplicable a gran escala.

Cómo funciona el invento de Julian Brown para transformar plástico en combustible líquido

Brown comenzó a trabajar en esta idea durante su adolescencia, con un enfoque autodidacta y ensayos caseros de laboratorio. En esos primeros experimentos no buscaba producir grandes cantidades de combustible, sino comprobar si el plástico podía descomponerse de forma controlada.

El proceso parte de la pirólisis, una técnica en la que el material se calienta con ausencia o muy poca presencia de oxígeno. Así, el plástico no se quema directamente, sino que se rompe en cadenas más cortas y genera gases y vapores que después pueden enfriarse hasta convertirse en líquidos aprovechables.

¿Dónde está el punto diferente? Según la explicación del propio proyecto, el calentamiento se realiza con microondas para mejorar el aprovechamiento térmico. En la práctica, esto exige una cámara cerrada, control de temperatura, conducción de vapores y un sistema de condensación.

Por qué el prototipo viral necesita controles antes de considerarse una tecnología segura

El vídeo del proyecto se hizo viral por una imagen muy potente: residuos plásticos convertidos en un líquido similar a combustibles conocidos. Y claro, cuesta no mirar dos veces cuando algo así aparece en redes.

Pero el salto de una demostración llamativa a una tecnología fiable no es automático. No todo líquido obtenido por pirólisis puede usarse en motores sin una refinación posterior. Además, hay preguntas importantes sobre emisiones, subproductos y seguridad, sobre todo cuando se trabaja con vapores inflamables. Los principales retos del proyecto pasan por:

validaciones independientes, pruebas repetibles, controles de calidad, protocolos de seguridad, certificaciones, manejo adecuado de residuos y evaluación ambiental.

Por eso, Brown ha impulsado su desarrollo a través de la startup NatureJab y busca financiación para profesionalizar el equipo. El objetivo ya no sería solo demostrar que funciona, sino probar que puede funcionar de manera segura, constante y medible.

Qué puede aportar esta tecnología frente al problema creciente de los residuos plásticos

La historia abre una puerta interesante: convertir parte de los desechos plásticos en una materia con valor energético. Sin embargo, también deja una advertencia clara. La viralidad no sustituye a la verificación técnica.

Si el prototipo avanza con pruebas transparentes, podría alimentar el debate sobre reciclaje químico y alternativas al vertedero. Si no, quedará como una muestra de ingenio frente a un problema enorme, pero sin recorrido práctico suficiente.