Los menores de 35 años podrán pedir hasta 15.000 euros para comprar su primera vivienda en estos pueblos

El Gobierno de España concederá ayudas de hasta 15.000 euros a jóvenes de 35 años o menos que compren o construyan su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. La medida forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y busca facilitar el acceso a la propiedad y frenar la despoblación.

El acceso a una vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas para muchos jóvenes. Por eso, esta ayuda pretende aliviar parte del coste de compra o construcción de una primera casa, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Y ojo, porque no servirá para cualquier vivienda ni en cualquier municipio.

Quién puede pedir la ayuda de hasta 15.000 euros para vivienda

La subvención está dirigida a jóvenes de hasta 35 años que quieran comprar o construir su primera vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes. El objetivo es doble: por un lado, facilitar que puedan acceder a una casa en propiedad y, por otro, atraer población a zonas con menos vecinos.

También podrá aplicarse de forma excepcional en localidades de hasta 20.000 habitantes, siempre que acrediten una pérdida progresiva de población. ¿Quiénes pueden beneficiarse realmente de esta medida? Estos son los requisitos principales:

Tener 35 años o menos en el momento de presentar la solicitud o al firmar la hipoteca.

Destinar la vivienda a residencia habitual durante un periodo mínimo de entre cinco y 10 años.

Ocupar la casa en un plazo máximo de tres meses desde su entrega.

No superar cinco veces el IPREM en ingresos de la unidad de convivencia, es decir, unos 37.800 euros anuales o cerca de 3.000 euros al mes.

No tener otra propiedad inmobiliaria en España.

Por tanto, la ayuda se centra en jóvenes que buscan establecerse de forma estable en municipios pequeños y que no cuentan ya con una vivienda en propiedad.

Cuánto dinero se puede recibir y qué límites tendrá esta ayuda

La cuantía máxima será de hasta 15.000 euros, aunque no podrá superar el 20% del precio total de adquisición de la vivienda. Esto quiere decir que la cantidad final dependerá del coste de la casa y de las condiciones de la operación.

Concepto Condición principal Importe máximo Hasta 15.000 euros Límite sobre el precio No más del 20% del coste de adquisición Edad del solicitante 35 años o menos Ingresos máximos Cinco veces el IPREM Uso de la vivienda Residencia habitual entre cinco y 10 años

En consecuencia, no se trata de una ayuda abierta sin límites, sino de una subvención pensada para apoyar compras concretas dentro de un perfil determinado. Vamos, que conviene revisar bien las condiciones antes de iniciar el trámite.

Municipios donde podrán comprar los jóvenes su primera vivienda con ayuda

Los municipios incluidos serán aquellos con menos de 10.000 habitantes repartidos por el territorio nacional. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aparecen localidades como Buitrago del Lozoya, Rascafría, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela o Guadalix de la Sierra, entre otros.

La medida queda regulada dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De ahí que se plantee como una herramienta para intervenir en el problema de la vivienda y, al mismo tiempo, favorecer que los jóvenes puedan instalarse en zonas afectadas por la despoblación.