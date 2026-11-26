Los servicios mínimos del personal de asistencia en tierra de 2022 carecían de criterios suficientes para delimitar los trabajadores afectados.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de USO contra los servicios mínimos de una huelga del personal de tierra de Ryanair e Ihandling Aviation. La sentencia, de 3 de noviembre y difundida el 6 de noviembre, declara vulnerado el derecho de huelga. El problema fue dejar a las empresas la concreción de la plantilla sin criterios objetivos suficientes. El fallo se refiere a una convocatoria entre octubre de 2022 y enero de 2023, no a nuevos paros.

Los servicios mínimos deben explicar también cómo limitan el derecho de los trabajadores

La resolución administrativa establecía porcentajes de vuelos protegidos según aeropuertos, rutas y periodos. Sin embargo, atribuía a las empresas la determinación de los trabajadores necesarios para atenderlos. Añadía que la plantilla debía ser suficiente y no superar lo estrictamente necesario. Para la mayoría del Constitucional, esa fórmula era demasiado indeterminada. No permitía conocer cómo se relacionaban los vuelos protegidos con las personas obligadas a trabajar. El defecto afectaba directamente a quienes veían restringida su posibilidad de participar en la huelga convocada por el sindicato.

El conflicto concernía a la asistencia en tierra, que incluye tareas administrativas, atención a pasajeros, equipajes, operaciones de pista o limpieza de aeronaves. Son funciones diferentes de las realizadas por la tripulación durante el vuelo. Los puestos de rampa y pasaje muestran la variedad de trabajos necesarios para la actividad aeroportuaria. Precisamente por esa diversidad, el fallo exige justificar la afectación de la plantilla. La simple referencia al número de vuelos no resolvía por sí sola qué limitación concreta debían soportar los trabajadores llamados al paro.

La Administración no puede trasladar su decisión a una parte del conflicto

El Constitucional recuerda que la fijación de los mínimos corresponde a la autoridad gubernativa, como tercero imparcial frente a empresa y huelguistas. Esa intervención debe equilibrar el derecho de huelga y los servicios esenciales para la comunidad. La empresa puede completar aspectos técnicos, organizar la ejecución y poner en funcionamiento las medidas aprobadas. También puede aportar propuestas que la autoridad valore. El límite aparece cuando la resolución deja un margen tan amplio que la empresa termina definiendo por sí misma la restricción del derecho fundamental.

La mayoría aprecia ese problema en la orden del 27 de octubre de 2022. Sus referencias a la seguridad aérea y al marco regulador del sector tampoco aportaban criterios concretos sobre la plantilla. No explicaban qué trabajadores debían cubrir cada prestación ni cómo compararlos con una situación ordinaria. La sentencia cuestiona asimismo que la redacción permitiera adoptar medidas que excedieran de los mínimos sin una justificación específica. La continuidad de servicios esenciales no exige mantener automáticamente el rendimiento habitual de la actividad durante un conflicto laboral.

El fallo recupera la decisión favorable que había obtenido USO

La Audiencia Nacional había anulado la resolución administrativa en noviembre de 2023 por vulneración del derecho de huelga. Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó el recurso de Ryanair y cambió ese resultado en febrero de 2025. Consideró que concretar la plantilla correspondía a las facultades empresariales de organización. USO acudió entonces al Constitucional, que recibió el apoyo del Ministerio Fiscal. La Abogacía del Estado defendió la validez de la resolución y su motivación. Las compañías se personaron en el amparo, aunque no formularon alegaciones, según recoge la sentencia.

El nuevo fallo anula tanto la resolución ministerial como la sentencia del Supremo que la había respaldado. Deja firme la decisión anterior de la Audiencia Nacional. No fija una nueva cifra de empleados ni sustituye aquella orden por porcentajes diferentes. Su consecuencia es declarar inválida la limitación examinada y reafirmar las exigencias que debe cumplir la autoridad al aprobarla. Este debate es distinto de los efectos salariales de la huelga, vinculados al tiempo de participación y a las reglas laborales correspondientes. Aquí se discute quién determina la obligación de prestar servicios.

Un voto particular discrepa de la aplicación de la doctrina al caso

El magistrado Enrique Arnaldo formula un voto particular y considera que el recurso debía haberse desestimado. Comparte el marco general de protección, pero entiende que la resolución estaba suficientemente motivada al interpretarla conjuntamente. A su juicio, los vuelos protegidos y las normas de seguridad permitían determinar la plantilla necesaria. Por ello, considera que la empresa solo ejecutaba criterios previamente fijados. La mayoría llega a la conclusión contraria. Esas remisiones genéricas no delimitaban suficientemente el margen empresarial ni explicaban el sacrificio impuesto a los trabajadores.

La sentencia aplica la doctrina de otro fallo de septiembre de 2026, relativo a tripulantes de cabina de Ryanair. Ambos asuntos comparten el problema de la concreción de los mínimos, pero proceden de convocatorias y recursos diferentes. La decisión de noviembre resuelve específicamente el amparo 1894-2025 sobre personal de asistencia en tierra. Para futuras resoluciones, exige razones verificables que permitan controlar la proporcionalidad de las restricciones. Esa motivación debe servir tanto a los trabajadores afectados como a los tribunales que revisen la actuación administrativa.