Sanidad alerta sobre este pack de cuatro yogures bífidus con muesli para personas alérgica: la AESAN pide revisar fechas de consumo

La alerta alimentaria afecta a un yogur con muesli de la marca Alteza y se dirige solo a personas con alergia a las almendras.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la presencia de almendra no indicada en el etiquetado del Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra de la marca Alteza, la cual hace poco tuvo otra retirada de productos como el queso rallado. Como medida de precaución, se pide a las personas con alergia a las almendras que se abstengan de consumirlo.

Quiénes deben evitar el yogur con muesli Alteza por alergia a almendras

La advertencia se dirige a PERSONAS CON ALERGIA A LAS ALMENDRAS que tengan en su hogar este yogur con muesli. El objetivo es evitar una ingesta accidental de un alérgeno que no figura en la etiqueta del producto. Si una persona alérgica sospecha que puede tener en la nevera este pack de yogur, lo más prudente es revisar el envase antes de tomarlo. ¿Has comprobado recientemente qué yogures tienes guardados en el frigorífico?

La AESAN ha conocido esta situación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria. La incidencia procede del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado el problema a las autoridades competentes para no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Datos del yogur con muesli Alteza afectado por presencia de almendra

Para que las personas alérgicas identifiquen fácilmente el producto, se resumen las características principales del yogur, comercializado en packs de 4 unidades de 125 gramos, con un peso total de 500 gramos y varias fechas de consumo preferente:

Marca Nombre del producto Fechas de consumo preferente Peso unidad / vol. Temperatura Alteza Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/206, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026 500 g (pack de 4 envases de 125 g cada uno) Refrigerado

Si el envase de yogur que se tiene en casa coincide con estos datos y la persona es alérgica a las almendras, la recomendación es no consumir el producto. En consecuencia, conviene retirarlo de la dieta habitual y optar por otra alternativa segura.

Comunidades autónomas donde se ha distribuido este yogur con almendras

Según la información disponible en AESAN, la distribución inicial del producto se ha identificado en Cantabria y en Castilla y León, sin descartar que puedan haberse producido redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información se ha trasladado a las autoridades autonómicas a través del SCIRI para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

No obstante, se recuerda que el consumo de este yogur no comporta ningún riesgo para la población general. El mensaje se dirige a quienes presentan alergia a las almendras, para quienes evitar la exposición al alérgeno sigue siendo prioritario.