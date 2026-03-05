Buenas noticias para padres y madres granadinos: ya hay fecha oficial para solicitar la ayuda de 200 euros por hijo/a

Las familias que tengan un hijo o hija en 2026 podrán solicitar el nuevo “cheque bebé” de 200 euros del Ayuntamiento de Granada, una ayuda económica incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones municipal.

La prestación se dirige a progenitores y adoptantes empadronados en la capital, con un pago único de 200 euros por cada nacimiento o adopción. La convocatoria, aprobada recientemente por la Junta de Gobierno Local, contará con una dotación total de 369.800 euros y podrá pedirse a partir del 10 de marzo de 2026.

Quién puede pedir el cheque bebé Granada 2026 y requisitos principales

¿Quién puede acceder exactamente a este cheque bebé municipal? La ayuda está pensada para progenitores y adoptantes residentes en la capital que cumplan una serie de condiciones relacionadas con el empadronamiento, la documentación y la situación con Hacienda y la Seguridad Social. Para comprobar si se cumplen los requisitos, basta con revisar los siguientes puntos básicos:

Progenitores o adoptantes empadronados en Granada capital, al menos, durante los dos años anteriores a la solicitud.

Bebé empadronado también en la ciudad de Granada.

Acreditar la condición de padre, madre o adoptante mediante libro de familia, certificado de nacimiento o resolución administrativa o judicial de adopción.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En resumen, no solo deben cumplir el requisito de residencia los adultos, también el menor debe figurar empadronado en la ciudad. Además, será imprescindible justificar el vínculo familiar con la documentación indicada y no tener deudas pendientes con la Administración. Nada fuera de lo normal, pero conviene revisarlo con calma antes de presentar la solicitud.

Plazos para solicitar el cheque bebé y cómo presentar la solicitud

Una de las claves de esta ayuda es el calendario. ¿Desde cuándo se puede pedir el cheque bebé de 200 euros y durante cuánto tiempo? La convocatoria fija que se podrá solicitar desde el 10 de marzo de 2026.

Con carácter general, el plazo de solicitud será de dos meses desde la fecha de nacimiento o de adopción. No obstante, se prevé una excepción para quienes hayan tenido un hijo o hija, o hayan adoptado, antes de que se abra la ayuda, es decir, desde el 1 de enero de 2026. En estos casos, el plazo empezará a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, el 10 de marzo de 2026. A modo de resumen, los plazos quedan recogidos de la siguiente manera:

Nacimiento o adopción Plazo de solicitud A partir de la apertura de la ayuda Dos primeros meses desde el nacimiento o la adopción Desde el 1 de enero de 2026 y antes de la apertura de la ayuda Dos primeros meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria, el 10 de marzo de 2026

Es importante tener controladas estas fechas para no quedarse fuera. Al fin y al cabo, perder una ayuda por unos días de despiste fastidia, y mucho.

En cuanto al procedimiento, existen dos vías para presentar la solicitud. Puede hacerse de forma presencial, acudiendo al Registro General del Ayuntamiento de Granada, o bien por vía electrónica. De esta manera, cada familia puede elegir la opción que le resulte más cómoda: acudir en persona o tramitar el cheque bebé sin salir de casa.

Pago del cheque bebé de 200 euros y dotación total municipal

El importe de la ayuda será de 200 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado en la ciudad durante 2026. El pago se realizará en un único abono mediante transferencia bancaria, una vez comprobada toda la documentación presentada por los progenitores o adoptantes.

La medida forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones municipal y cuenta con una dotación global de 369.800 euros. Esta cantidad se destinará íntegramente a financiar los pagos del cheque bebé, siguiendo el orden y las condiciones que marque la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno Local.

En definitiva, se trata de una ayuda directa que puede suponer un pequeño respiro en los primeros gastos tras la llegada de un hijo o hija. Si se cumple con el empadronamiento, la documentación y los plazos, el trámite no tiene pérdida y puede marcar la diferencia en ese momento tan especial.