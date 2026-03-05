La industria del plástico bajo lupa de la Unión Europea: las empresas ahora tienen una nueva obligación y ya hay fecha marcada en rojo en 2026

Desde la crema exfoliante del baño hasta el campo de césped artificial del barrio, los microplásticos están mucho más cerca de lo que parece. Ahora, además, llegan con un extra de papeleo para las empresas, porque la Unión Europea ha decidido poner números y fechas claras a sus pérdidas. El nuevo marco europeo obliga a calcular y reportar cada año a la ECHA las pérdidas estimadas de microplásticos, dentro de una estrategia que quiere recortar en un 30% sus liberaciones antes de 2030.

Esto supone cambios profundos tanto para la industria del plástico como para productos de uso cotidiano, y deja a las compañías con un calendario de obligaciones muy concreto. Aimplas, el instituto tecnológico del plástico, recuerda que el plazo no es infinito y que la primera gran fecha marcada en rojo es el 31 de mayo de 2026. Por lo tanto, toca ponerse las pilas con los sistemas internos de control y las notificaciones si no se quiere llegar al último día con prisas y problemas.

¿Qué obliga a hacer el Reglamento (UE) 2023/2055 sobre microplásticos?

La Unión Europea ha dado un paso firme frente a la contaminación por microplásticos con medidas que combinan prohibiciones progresivas y nuevas obligaciones para la industria del plástico. El Reglamento (UE) 2023/2055 no solo se centra en prohibir determinadas aplicaciones, sino que obliga a calcular y reportar anualmente las pérdidas estimadas de microplásticos a la ECHA, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. El objetivo de este marco es claro: reducir en un 30% las liberaciones de microplásticos antes de 2030, algo que afectará tanto a las empresas como a los consumidores.

Para las compañías, el cambio es importante porque ya no basta con producir y vender, ahora también hay que medir. Las empresas deberán establecer sistemas internos de seguimiento que hasta ahora no eran obligatorios, con el fin de estimar sus pérdidas de microplásticos y comunicar esos datos cada año a la ECHA. La primera fecha clave es el 31 de mayo de 2026, que se marca como límite para la presentación de la primera notificación obligatoria, de modo que dejarlo para el último momento no parece una gran idea.

¿Qué deben hacer ya las empresas para cumplir con la ECHA?

Aimplas, a través de su especialista en legislación, insiste en que las empresas deben anticiparse y adoptar medidas concretas, no limitarse a leer el reglamento y guardarlo en un cajón. La clave no está solo en entender la normativa, sino en empezar cuanto antes a revisar productos, procesos y datos internos, porque las fechas clave son inevitables y la gestión temprana será crucial. ¿Por dónde empezar para no bloquearse ante tanta obligación nueva? Las compañías afectadas deberán ponerse manos a la obra con tareas muy concretas como las siguientes:

Revisar internamente sus productos y aplicaciones para identificar dónde se están utilizando microplásticos añadidos de forma intencionada.

Diseñar y preparar sistemas internos de seguimiento que permitan calcular las pérdidas estimadas de microplásticos al medio ambiente.

Organizar con antelación toda la información necesaria para cumplir con los plazos establecidos, en especial de cara al primer gran hito del 31 de mayo de 2026.

Si se manipulan más de cinco toneladas de granza al año, coordinarse con transportistas y buques que operen en la Unión Europea para implantar medidas preventivas y planes de gestión de riesgos por pérdidas de pellets.

Adoptar una actitud proactiva en la implantación de medidas de prevención y planes de gestión, sin esperar a que aparezcan incidencias para reaccionar.

Todo esto implica tiempo, coordinación interna y cierta disciplina con los datos, pero a cambio permite llegar a las fechas clave con los deberes hechos. En consecuencia, un buen sistema de medición y reporte transparente no solo ayuda a cumplir con la ECHA, también reduce el riesgo de enfrentarse después a problemas jurídicos y económicos por incumplimientos.

Cosméticos exfoliantes y césped artificial: ¿cómo te afecta como consumidor?

Más allá de las fábricas, el nuevo marco europeo también tocará el neceser del baño. Una de las medidas más visibles para el consumidor es la prohibición de los cosméticos exfoliantes con microesferas plásticas, que entrará en vigor a partir del 17 de octubre de 2027. Estas pequeñas partículas, pensadas para limpiar o aportar textura, acaban en el agua tras su uso y pueden persistir durante años en el medio ambiente, lo que genera un impacto ambiental muy significativo. Desde Aimplas se subraya que son una de las aplicaciones más llamativas para el usuario, y que esta prohibición es un paso importante para reducir la carga de microplásticos que terminan en ríos y mares.

El deporte tampoco se libra de los cambios. Otra de las medidas que afectará a los consumidores es la prohibición del relleno granular en campos de césped artificial, que quedará vetado a partir del 17 de octubre de 2031. Estos materiales, empleados sobre todo en instalaciones deportivas y recreativas, se consideran una de las principales fuentes de liberación involuntaria de microplásticos al entorno debido a las partículas que se desprenden durante su uso. Por consiguiente, las alternativas a estos materiales deberán ser exploradas por los fabricantes si se quiere mantener este tipo de superficies sin seguir generando el mismo impacto ambiental.

¿Qué implica el Reglamento (UE) 2025/2365 sobre pérdidas de granza?

La normativa europea no se queda solo en las aplicaciones finales del plástico, también baja al detalle de la materia prima. El Reglamento (UE) 2025/2365 introduce la obligación de prevenir las pérdidas de granza, es decir, de los pequeños pellets que sirven como materia prima para fabricar plásticos. En este caso, deberán implantar medidas preventivas y planes de gestión de riesgos los operadores que manipulen más de cinco toneladas al año, así como los transportistas y buques que operen en la Unión Europea. El plazo máximo para tener implantados estos planes es el 17 de diciembre de 2027, por lo que conviene no considerar las pérdidas de pellets como simples “despistes” de almacén.

Además, la pérdida accidental de pellets se considerará un incumplimiento legal con consecuencias jurídicas y económicas. De ahí que Aimplas insista en que la gestión de los pellets a lo largo de toda la cadena logística es fundamental para evitar que terminen liberándose al medio ambiente. En consecuencia, las empresas que participan en esa cadena deberán ser proactivas en la implantación de medidas de prevención y en sus planes de gestión, porque tratar estos incidentes como algo menor puede salir muy caro.

Fechas clave y obligaciones: calendario básico para las empresas

Con varias normas, distintos productos afectados y plazos repartidos en varios años, es fácil perderse. Por eso, tener un pequeño calendario mental de lo que viene por delante ayuda a organizarse mejor, tanto en las fábricas como en los despachos de cumplimiento normativo.

Fecha Medida principal Quién se ve afectado 31 de mayo de 2026 Fecha límite para presentar la primera notificación anual a la ECHA con las pérdidas estimadas de microplásticos previstas en el Reglamento (UE) 2023/2055. Empresas obligadas a calcular y reportar sus pérdidas estimadas de microplásticos. 17 de octubre de 2027 Entrada en vigor de la prohibición de cosméticos exfoliantes con microesferas plásticas. Consumidores y fabricantes de cosméticos exfoliantes con microesferas plásticas. 17 de octubre de 2031 Prohibición del relleno granular en campos de césped artificial. Instalaciones deportivas y recreativas con césped artificial y sus fabricantes. 17 de diciembre de 2027 Plazo máximo para implantar medidas preventivas y planes de gestión de riesgos frente a pérdidas de granza. Operadores que manipulen más de cinco toneladas de granza al año, transportistas y buques que operen en la Unión Europea. 2030 Objetivo europeo de reducir en un 30% las liberaciones de microplásticos. Empresas y consumidores afectados por la estrategia europea frente a los microplásticos.

Esto quiere decir que las primeras obligaciones llegan relativamente pronto, con la notificación de pérdidas en 2026 y los planes de gestión de granza en 2027, mientras que las prohibiciones sobre cosméticos exfoliantes y césped artificial se aplicarán más adelante. No obstante, la propia especialista en legislación de Aimplas recuerda que las fechas clave son inevitables, por lo que la preparación y la gestión temprana serán cruciales si se quiere llegar a tiempo y con seguridad jurídica.

Un cambio profundo en la industria del plástico: apoyo y proyectos de Aimplas

Los cambios que introduce esta nueva normativa para la industria del plástico son profundos y no se limitan a un simple ajuste de etiquetas. Representan una transformación completa en cómo se fabrican y gestionan los materiales plásticos, desde la materia prima hasta los productos finales y su impacto en el medio ambiente. Por consiguiente, el sector tendrá que adaptarse tanto en sus procesos técnicos como en su manera de registrar, medir y reportar datos.

Para facilitar este proceso, Aimplas ofrece apoyo técnico en la interpretación de los reglamentos, en los procesos de notificación a la ECHA y en la implantación de los planes de gestión de riesgos exigidos. La seguridad jurídica y la competitividad del sector dependerán de un cumplimiento riguroso de los plazos y de un enfoque técnico sólido, de modo que no se trata solo de cumplir por obligación, sino de mantener la posición en un mercado cada vez más exigente con el impacto ambiental.

Además, el instituto tecnológico del plástico lleva años trabajando en proyectos orientados a la prevención de microplásticos en el agua, como VALPLAST y MORESAN. VALPLAST estudia la valorización de bioplásticos en estaciones depuradoras de aguas residuales, mientras que MORESAN ha desarrollado métodos para detectar, identificar, cuantificar y caracterizar contaminantes emergentes, como microplásticos, bisfenoles, ftalatos, antibióticos y PFAS, en las aguas residuales urbanas de la ciudad de Valencia. Según la investigadora del Laboratorio de Microplásticos, estos proyectos están ayudando a monitorizar la generación de microplásticos, a desarrollar métodos innovadores para su detección e identificación y a estudiar los efectos de los micro y nanoplásticos en la salud humana.

En resumen, la combinación de nuevas obligaciones legales y proyectos de investigación marca un antes y un después en la manera de tratar los microplásticos. Para las empresas, el mensaje es claro: identificar dónde se generan las pérdidas, organizar la información y aplicar planes de gestión de riesgos ya no es opcional. Para la ciudadanía, los cambios se traducirán en cosméticos y superficies deportivas diferentes, con el objetivo de reducir la carga de microplásticos que terminan en el agua y en el medio ambiente.