El SEPE lo confirma: la diferencia entre salario bruto y neto puede dejar fuera del subsidio por cotizaciones insuficientes

Mirar la nómina y quedarse con lo que entra en la cuenta es lo normal. Pero cuando aparece el SEPE de por medio, la cosa cambia y conviene fijarse en otra cifra. El subsidio por cotizaciones insuficientes exige declarar los ingresos de la unidad familiar cuando se solicita por cargas familiares. Y aquí está el detalle que puede dar más de un susto: el SEPE tiene en cuenta el salario bruto, no el dinero neto que llega al banco.

Además, el límite general está en el 75% del SMI, que en la información aportada equivale a 915,75 euros al mes. La ayuda también tributa en el IRPF como rendimiento del trabajo, con una retención mínima que suele ser del 2%.

¿Qué es el subsidio por cotizaciones insuficientes del SEPE?

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una ayuda económica del SEPE dirigida a personas desempleadas que han trabajado, pero no lo bastante como para pedir el paro contributivo. En concreto, pueden acceder quienes hayan trabajado al menos 3 meses y tengan cargas familiares, o quienes hayan trabajado 6 meses.

Eso sí, hay un límite claro: el periodo cotizado no puede superar los 360 días. Dicho de forma sencilla, si se llega al tiempo necesario para pedir la prestación contributiva por desempleo, esta ayuda ya no encaja, porque está pensada para quienes se han quedado a medio camino.

¿El SEPE mira el salario bruto o el neto de la nómina?

La duda es bastante habitual, sobre todo porque el salario neto es el que realmente se ve en la cuenta cada mes. Sin embargo, el SEPE ha aclarado que para calcular las rentas se toma como referencia el salario bruto, es decir, la cantidad antes de descontar cotizaciones a la Seguridad Social o retenciones de IRPF.

También se revisan las pagas extraordinarias que se hayan cobrado. Por tanto, aunque el dinero que llega al banco sea menor, el cálculo se hace con la cifra bruta del trabajo por cuenta ajena. Vamos, que el SEPE no mira la nómina con la misma alegría con la que uno mira el ingreso mensual.

¿Qué ingresos familiares hay que declarar para pedir esta ayuda?

Quienes soliciten el subsidio deben declarar los ingresos totales de la unidad familiar con la que residan, siempre que la solicitud se haga teniendo en cuenta cargas familiares. En esa declaración deben figurar los ingresos del solicitante y los del resto de miembros del núcleo familiar por el que se acredita esa responsabilidad. Además del salario bruto, el SEPE también tiene en cuenta otras rentas. La información que debe revisarse incluye:

Salarios brutos de los integrantes de la unidad familiar.

Prestaciones.

Alquileres .

. Pensiones.

Rendimientos del capital mobiliario.

Otras ganancias patrimoniales.

Ingresos de actividades profesionales, empresariales, ganaderas, agrícolas o artísticas, calculados restando los gastos a los ingresos de la actividad.

Esto quiere decir que no solo importa la nómina. Si en casa entran otros ingresos, también pueden influir en el acceso al subsidio por cotizaciones insuficientes.

¿Cuál es el límite de ingresos para cobrar el subsidio por cotizaciones insuficientes?

El límite indicado es el 75% del SMI, sin contar las dos pagas extraordinarias. Según la información facilitada, el SMI actual se sitúa en 1.221 euros mensuales, por lo que la renta máxima compatible con esta ayuda es de 915,75 euros al mes.

En caso de que en el hogar haya varios salarios, la cantidad máxima recibida por cada miembro no deberá superar ese 75% del SMI. Además, esa cifra debe multiplicarse por cada integrante de la familia que se tenga en cuenta para la solicitud, y el resultado marca el límite para saber si se puede optar o no a la ayuda económica.

¿Qué requisitos exige el SEPE para solicitar esta prestación?

El primer requisito es estar en situación de desempleo. A partir de ahí, según el caso, la persona solicitante debe carecer de rentas propias o acreditar responsabilidades familiares, es decir, demostrar que tiene familiares a su cargo dentro del núcleo familiar declarado.

También hay un plazo importante: la solicitud del subsidio debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al hecho causante. En este tipo de trámites, dejarlo para luego suele salir caro, y no precisamente por gusto de la burocracia.

Cómo actuar antes de presentar la solicitud al SEPE

Antes de pedir el subsidio por cotizaciones insuficientes, conviene revisar con calma los ingresos brutos del solicitante y de la unidad familiar. No basta con mirar el ingreso neto de la nómina, porque el SEPE no descuenta las cotizaciones a la Seguridad Social ni las retenciones de IRPF para hacer el cálculo.