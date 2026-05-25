La ingeniería desafía al mar con un aeropuerto de 20 kilómetros cuadrados sobre una isla artificial preparado para tifones y sismos

Viajar en avión ya suele traer lo suyo: colas, maletas, controles y esa puerta de embarque que parece estar siempre al fondo del todo. Pero China quiere llevar esa escena cotidiana a otra escala, literalmente sobre el mar. El país sigue avanzando en la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una infraestructura levantada sobre una isla artificial en Dalian, al sur de la provincia de Liaoning. El proyecto tendrá una terminal de 900.000 metros cuadrados y una superficie total de 20 kilómetros cuadrados.

Su capacidad prevista será de hasta 80 millones de pasajeros al año y más de un millón de toneladas de mercancías. Vamos, que no hablamos precisamente de una pista pequeña con cafetería y dos mostradores.

¿Dónde se construye el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan?

El nuevo aeropuerto se ubicará en Dalian, en el extremo sur de la provincia china de Liaoning. La obra se está desarrollando sobre un terreno artificial recuperado al mar, es decir, una zona ganada al agua para poder levantar allí la infraestructura.

Este proyecto forma parte del proceso continuo de China para desarrollar grandes obras de ingeniería, entre puentes, ferrocarriles de alta velocidad y ciudades inteligentes. En este caso, la apuesta va un paso más allá, porque el aeropuerto se edificará completamente sobre una isla artificial.

Según la información disponible, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan está llamado a convertirse en el primer aeropuerto marítimo de China. Además, su superficie total de 20 kilómetros cuadrados le permitiría superar a infraestructuras como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el Aeropuerto Kansai de Japón.

Por qué este aeropuerto sobre el mar es tan ambicioso

La magnitud del proyecto se entiende mejor con las cifras sobre la mesa. La terminal tendrá 900.000 metros cuadrados, una dimensión pensada para gestionar un tráfico aéreo enorme y para responder a la saturación actual de la zona.

La infraestructura también busca convertir a Dalian en un nodo estratégico, que dicho de forma sencilla significa un punto clave de conexión para turismo, comercio internacional e inversiones. Su ubicación refuerza especialmente las conexiones con Japón y Corea del Sur.

Característica Dato previsto Superficie total 20 kilómetros cuadrados Tamaño de la terminal 900.000 metros cuadrados Capacidad anual de pasajeros Hasta 80 millones Carga anual prevista Más de un millón de toneladas Pistas de aterrizaje Cuatro Año previsto de culminación 2035

Estas cifras explican por qué el proyecto se presenta como una de las obras más ambiciosas impulsadas por el gobierno de Xi Jinping. No es solo un aeropuerto más: es una infraestructura pensada para mover personas, mercancías y actividad económica a gran escala.

Cómo será la infraestructura del aeropuerto Dalian Jinzhouwan

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan contará con cuatro pistas de aterrizaje y una terminal de 900.000 metros cuadrados. Su diseño está orientado a manejar hasta 80 millones de viajeros al año y más de un millón de toneladas de carga anual.

Además, la infraestructura estará preparada para resistir fenómenos climáticos extremos como tifones y sismos. Esto es clave, porque construir sobre una isla artificial no es precisamente poner cemento y cruzar los dedos, por muy tentador que suene en una obra de este tamaño.

El proyecto también incluye un diseño de isla autosuficiente, pensado para mejorar la seguridad ante emergencias. En otras palabras, la isla no solo funcionará como base del aeropuerto, sino como un espacio preparado para responder mejor si surge un problema operativo o climático.

Cuándo empezará a operar el aeropuerto ganado al mar

La fecha de culminación establecida por las autoridades es 2035. Para ese momento se prevé que el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan pueda comenzar a operar plenamente.

Según el portal South China Morning Post, ya se han iniciado las labores de cementación profunda en las zonas recuperadas del mar. La cementación profunda consiste en reforzar el terreno para darle estabilidad, algo fundamental cuando se construye una infraestructura de 20 kilómetros cuadrados sobre una isla artificial.

Este paso es uno de los más importantes del proyecto, porque la estabilidad del suelo será decisiva para el funcionamiento seguro del aeropuerto. Dicho claro: antes de pensar en aviones, pasajeros y maletas, hay que asegurarse de que la base aguante como debe.

Qué papel tendrá la sostenibilidad en el nuevo aeropuerto de Dalian

El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan también incorporará un sistema de energía renovable para alimentar gran parte de sus operaciones. Con ello, el proyecto busca reducir su huella de carbono, que es la cantidad de emisiones asociadas al funcionamiento de la infraestructura.

Además, la isla incluirá áreas verdes y espacios recreativos. Estos elementos están pensados para mejorar la experiencia de los pasajeros y, al mismo tiempo, sumar un atractivo turístico adicional.

Las autoridades anticipan que estas características convertirán al nuevo aeropuerto en un referente global de infraestructura aeroportuaria. La idea no es solo construir grande, sino combinar capacidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad en una misma obra.

Qué deben tener en cuenta los viajeros y empresas sobre este proyecto

Para los viajeros, el aeropuerto puede suponer nuevas conexiones desde Dalian, especialmente hacia Japón y Corea del Sur. Para las empresas, la capacidad de más de un millón de toneladas de carga anual puede tener un impacto directo en el comercio internacional y en las inversiones vinculadas a la zona.

Aunque la apertura plena está prevista para 2035, conviene seguir la evolución del proyecto con cierta calma. En obras de esta escala, la letra pequeña no viene en una servilleta, y menos cuando se habla de terreno ganado al mar, tifones, sismos y cuatro pistas de aterrizaje.

Revisar futuras rutas internacionales vinculadas a Dalian cuando el aeropuerto avance hacia su apertura.

Tener en cuenta el papel de Japón y Corea del Sur en las conexiones previstas.

Seguir la evolución de la fecha de culminación fijada para 2035.

Valorar el impacto logístico de una terminal preparada para más de un millón de toneladas de carga anual.

Observar cómo se integra el sistema de energía renovable en las operaciones del aeropuerto.

Por lo tanto, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan no solo apunta a ser una obra llamativa por su tamaño. También puede cambiar el papel de Dalian dentro del turismo, el comercio y la aviación moderna, siempre que el proyecto llegue a completarse según lo previsto.