Cómo solicitar la ayuda de 525 euros de la Seguridad Social para pensionistas que cumplan con estas condiciones

Este complemento anual está dirigido a beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez que no tienen vivienda en propiedad. La ayuda busca aliviar el pago del alquiler a quienes cuentan con menos ingresos.

La Seguridad Social, junto al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, mantiene una ayuda de 525 euros al año para pensionistas que cobran una pensión no contributiva y viven en una vivienda alquilada. No es una prestación mensual, sino un pago único anual para quienes cumplen las condiciones exigidas por la Administración.

Este complemento está pensado para reforzar la protección de personas con ingresos reducidos que no han podido acceder a una pensión contributiva. Y claro, cuando el alquiler se lleva buena parte del dinero disponible, cualquier apoyo cuenta.

Qué pensionistas pueden pedir la ayuda de 525 euros para pagar el alquiler

La ayuda está dirigida a beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. Estas prestaciones buscan garantizar unos ingresos mínimos a quienes no han alcanzado los años de cotización necesarios o se encuentran en una situación de discapacidad reconocida, siempre que cumplan los requisitos económicos y personales exigidos.

¿Quién puede solicitarla exactamente? El pensionista debe tener reconocida una pensión no contributiva y residir de forma habitual en una vivienda alquilada. Además, no puede disponer de una vivienda en propiedad.

También es obligatorio que figure como titular del contrato de alquiler. En caso de que varias personas beneficiarias de una pensión no contributiva convivan en la misma vivienda, solo una de ellas podrá acceder al complemento. La prioridad suele corresponder a quien aparezca como titular del contrato.

Requisitos que exige el Imserso para cobrar este complemento anual del alquiler

Para recibir este pago único de 525 euros, el pensionista debe cumplir una serie de condiciones relacionadas con la vivienda, el contrato y la relación con la persona arrendadora. Estos son los requisitos principales:

Tener reconocida una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

No disponer de vivienda en propiedad.

Ser titular del contrato de alquiler.

No tener relación conyugal, parentesco hasta tercer grado ni unión estable de convivencia con la persona arrendadora.

Residir en la vivienda alquilada como domicilio habitual.

El Imserso considera domicilio habitual aquel en el que el contrato de arrendamiento tiene una vigencia superior a un año y en el que el solicitante ha residido durante al menos 180 días antes de pedir la ayuda. Por tanto, no basta con vivir de alquiler: hay que poder acreditar que esa vivienda es realmente la residencia habitual.

Cómo se solicita la ayuda de 525 euros para pensionistas no contributivos

La solicitud puede presentarse a través de los canales habilitados por el Imserso o mediante los órganos competentes de cada comunidad autónoma. El plazo suele estar abierto durante el año natural correspondiente.

El pago dependerá del momento en que se tramite y se resuelva la solicitud. Por eso, conviene revisar bien los requisitos antes de iniciar el procedimiento, porque un detalle en el contrato o en la titularidad puede marcar la diferencia.

Concepto Información clave Importe 525 euros al año Tipo de pago Pago único anual Beneficiarios Pensionistas no contributivos de jubilación o invalidez Vivienda Alquilada y residencia habitual Organismos Imserso y órganos competentes de las comunidades autónomas

En definitiva, esta ayuda supone un apoyo adicional para pensionistas con menos ingresos que viven de alquiler y cumplen las condiciones establecidas por la Administración.