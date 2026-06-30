Ryanair cambia su política de asientos y permitirá a las familias sentarse juntas sin pagar un extra

Los adultos que viajen con niños podrán recibir asientos contiguos gratis si no pagan por elegir plaza. La aerolínea avisa de que estas familias serán ubicadas con más frecuencia en la parte trasera del avión.

Ryanair cambia su política de asientos para familias después de la investigación abierta por la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido, conocida como CMA. Desde las reservas realizadas a partir del 25 de junio, los adultos que viajen con menores y no quieran pagar por seleccionar asiento recibirán una asignación gratuita tras hacer el check in.

Ryanair cambia su política de asientos para familias con niños menores

Hasta ahora, la aerolínea irlandesa exigía que al menos un adulto pagara por la reserva de un asiento cuando viajaba con niños de entre 2 y 11 años. Ese cargo, denominado por la compañía como “asiento familiar obligatorio”, permitía que hasta cuatro menores pudieran sentarse junto al adulto acompañante dentro de la misma reserva.

La CMA explicó al abrir la investigación que este suplemento rondaba habitualmente las 8 libras por vuelo, unos 9,3 euros, aunque podía variar según el trayecto. El regulador británico quería determinar si este sistema podía suponer una cláusula abusiva dentro de la normativa de protección al consumidor.

Con la nueva política, las familias tendrán dos opciones. Podrán pagar si quieren elegir una zona concreta del avión, por ejemplo las filas delanteras o los asientos considerados premium. También podrán no pagar y esperar a que Ryanair les asigne plazas contiguas de forma gratuita después de la facturación.

Las familias podrán sentarse juntas gratis tras hacer el check in

Ryanair sostiene que no cobraba a los niños por sentarse junto a sus padres, sino que el pago correspondía al asiento reservado del adulto. Aun así, la compañía ha decidido modificar su sistema para ajustarse al modelo que aplican la mayoría de aerolíneas europeas, según señaló en su comunicado.

La aerolínea avisa de un cambio importante para los pasajeros. Quienes opten por la asignación gratuita tendrán más probabilidades de sentarse en la parte trasera de la cabina, ya que las primeras filas suelen reservarse antes y agotarse con mayor rapidez.

Esto significa que las familias que quieran asegurar una ubicación concreta dentro del avión deberán seguir pagando por la selección de asiento. La diferencia es que ya no será obligatorio abonar ese cargo para que un adulto pueda sentarse junto a los menores incluidos en la reserva.

La investigación de Reino Unido sobre Ryanair seguirá abierta por ahora

La CMA abrió la investigación el 11 de junio para analizar si Ryanair estaba cobrando a los padres por cumplir obligaciones relacionadas con la seguridad de los menores y con normas de accesibilidad. El organismo también señaló que Ryanair parecía ser la única gran aerolínea que operaba desde Reino Unido con este tipo de cargo obligatorio.

Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, criticó la posición del regulador y afirmó que la compañía se adaptará con reticencia al estándar del sector. Reuters recoge que la CMA considera que el cambio puede ser positivo para las familias, aunque la investigación continúa abierta y no borra los pagos que muchos pasajeros ya habían realizado por estos asientos.

La medida llega en plena temporada alta de viajes y afecta a una de las políticas más sensibles para quienes vuelan con menores. Para las familias, el cambio supone poder sentarse juntas sin coste adicional, aunque con menos margen para escoger dónde hacerlo dentro del avión.