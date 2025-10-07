La aerolínea Ryanair sorprende con un gran cambio a partir del 12 de noviembre que afecta de lleno a millones de pasajeros

La aerolínea confirma que solo permitirá tarjetas digitales generadas en la app myRyanair. La medida afectará a 200 millones de pasajeros y se suma a su apuesta por servicios en móvil.

Desde el 12 de noviembre, Ryanair suprime la tarjeta de embarque física y exige el formato digital. Hasta ahora se podía acceder con el documento impreso o con la versión electrónica tras el check-in. A partir de esa fecha, únicamente servirá la tarjeta digital que se crea durante la facturación en la aplicación myRyanair. ¿Tienes instalada la app?

Qué cambia en Ryanair desde el 12 de noviembre con tarjetas de embarque totalmente digitales

Ryanair confirma “uno de los cambios más importantes” de su historia: el paso a tarjetas de embarque 100% digitales desde el 12 de noviembre. La compañía sostiene que obligará a disponer de la app o conexión a internet, aunque ya el 80% de sus clientes usa el formato digital. En la práctica, desaparece la opción de descargar e imprimir la tarjeta física y será necesario mostrar la generada en la aplicación durante el check-in.

Antes de entrar en detalles, aquí van las claves del cambio en un vistazo:

Aspecto Detalle Fecha de entrada en vigor 12 de noviembre Formato admitido Solo tarjeta de embarque digital Dónde se genera En la app myRyanair durante la facturación Usuarios afectados Toda la red de pasajeros (200 millones) Efectos añadidos Impulso de servicios en app y reducción de costes de ‘handling’ Principales críticas Dificultades para personas sin internet y para mayores

En consecuencia, conviene revisar hábitos de viaje y planificar con antelación la descarga y el acceso a la app. Ojo: sin la tarjeta digital, no se podrá embarcar.

Cómo generar la tarjeta de embarque digital en la app myRyanair de forma sencilla y sin contratiempos

El procedimiento se mantiene simple, pero cambia el soporte. La compañía remarca que la tarjeta válida será la que se cree en la aplicación durante la facturación. ¿Qué deberías hacer?

Descargar o abrir la app myRyanair en tu móvil. Realizar el check-in en la app dentro del plazo habilitado. Generar la tarjeta de embarque digital que aparece en la aplicación. Presentarla en el embarque directamente desde el teléfono.

Tras completar estos pasos, guarda la tarjeta en la app para tenerla a mano en el aeropuerto. Así evitas imprevistos de última hora.

Quiénes se verán afectados y por qué introduce este cambio digital Ryanair en sus vuelos

La decisión impacta a toda su base de usuarios. La aerolínea señala que el 80% ya emplea tarjetas digitales, por lo que la transición será natural para la mayoría. Además, el cambio se alinea con otros servicios que ha potenciado en el móvil: pedir comida y bebida desde el asiento “y ser atendido el primero”, recibir información de vuelos en directo y conocer incidencias desde la propia app. De ahí que el teléfono pase a ser la llave de la experiencia de viaje.

Críticas y ventajas del sistema digital incluyendo coste y accesibilidad para los pasajeros

No todo son aplausos. Han surgido críticas por el impacto en personas con dificultades de acceso a internet y en mayores, que pueden necesitar apoyo adicional. ¿Y si te quedas sin datos justo antes de embarcar? Conviene preverlo descargando la tarjeta con antelación y comprobando que la app funciona en tu dispositivo. Por otro lado, la compañía reconoce que este paso supone una reducción de costes de ‘handling’, el personal de tierra subcontratado que recientemente protagonizó huelgas, y refuerza su estrategia de procesos más ágiles y centralizados en el móvil.

En definitiva, se impone un cambio de hábito: menos papel, más app. Queda claro que, a partir del 12 de noviembre, “ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física”, por lo que toca ponerse las pilas y viajar con la tarjeta digital lista en el teléfono.