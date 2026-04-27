Cuánto cobra un piloto en Ryanair, Iberia, Air Europa y Vueling y qué diferencias hay por categoría

La experiencia, las horas de vuelo y la compañía marcan grandes diferencias salariales. Ryanair, Iberia, Air Europa y Vueling muestran cómo cambia la nómina entre un perfil de entrada y un comandante.

El sueldo de un piloto en España no es igual para todos. Depende del rango, de la antigüedad y del convenio de cada aerolínea. Así, un recién llegado puede arrancar con 22.000 euros anuales en el peor de los casos, mientras un comandante puede rozar los 190.000 o incluso más según la empresa.

Qué factores explican cuánto cobra un piloto de avión en España según su categoría

En aviación hay escalas profesionales. Un primer oficial tiene menos de 500 horas de vuelo, un primer oficial senior supera esa cifra y un comandante suele pasar de las 3.000. Ahí está la clave.

Por tanto, el salario sube con la experiencia y la responsabilidad. Los perfiles junior no ocupan el máximo mando de la aeronave, mientras que el comandante supervisa la operación y responde de todo lo que ocurre a bordo.

Los sueldos de pilotos en Iberia, Ryanair, Air Europa y otras aerolíneas

One Air recoge estas horquillas salariales:

Iberia: desde 35.000 euros para los menos experimentados hasta 190.000 para comandantes; un primer oficial parte de unos 40.000.

desde 35.000 euros para los menos experimentados hasta 190.000 para comandantes; un primer oficial parte de unos 40.000. Ryanair: desde 29.000 euros más extras hasta 100.000 o más; la compañía sitúa a sus comandantes desde 148.000, a un Second Officer desde 53.000 y a un First Officer desde 82.000.

desde 29.000 euros más extras hasta 100.000 o más; la compañía sitúa a sus comandantes desde 148.000, a un Second Officer desde 53.000 y a un First Officer desde 82.000. Air Europa: desde 36.000 euros para perfiles de entrada hasta 70.000 para los más experimentados, aunque su convenio recoge cifras mayores en algunas categorías.

desde 36.000 euros para perfiles de entrada hasta 70.000 para los más experimentados, aunque su convenio recoge cifras mayores en algunas categorías. Vueling: hasta 60.000 euros para primeros oficiales y entre 80.000 y 140.000 para comandantes.

hasta 60.000 euros para primeros oficiales y entre 80.000 y 140.000 para comandantes. Otras compañías: Emirates parte de 140.000 euros, Qatar Airways de 78.000, American Airlines mueve bases de 100.000 a 120.000 dólares y Lufthansa llega a 225.000 euros.

Además, los convenios también mueven la aguja. En Iberia Express, un primer piloto de nivel 1C puede tener un sueldo base anual a 14 de 110.000 euros. En Air Europa, el convenio vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 recoge 96.578,76 euros para un primer piloto N1AP1 y 73.794,04 euros para un segundo piloto N1AP2, cifras de 2023 revalorizadas un 3%.

¿Con qué dato quedarse? Que no existe una nómina única. La empresa, el rango y las horas de vuelo explican por qué la diferencia salarial es tan amplia dentro del sector.