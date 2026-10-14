RTVE avisa de un cambio en la TDT el 5 de noviembre que obligará a resintonizar los canales de televisión

La resintonización de la TDT permitirá acceder también a RNE Accesible. El calendario incluye cambios desde el día 3, sin exigir sustituir todos los televisores.

RTVE ha anunciado que será necesario resintonizar la TDT el 5 de noviembre de 2026 para acceder a La 2 UHD y RNE Accesible. Su comunicado del 5 de octubre confirma que los nuevos servicios requieren equipos compatibles, mientras la oferta en HD continúa disponible. El calendario oficial incluye, además, una reorganización previa el 3 de noviembre. Son dos actuaciones distintas que afectan a quienes reciben la televisión mediante la antena.

La TDT tendrá cambios el 3 y el 5 de noviembre

La resolución publicada en el BOE el 31 de julio establece que RTVE reorganizará sus emisiones antes de las 08:00 del 3 de noviembre. Ese ajuste afecta al múltiple RGE1, el bloque de señal que agrupará sus cinco canales en alta definición. Dos días después, también antes de las 08:00, llegará la reorganización restante y el comienzo de las nuevas emisiones UHD mediante DVB-T2. Todas estas horas corresponden al horario peninsular.

Por eso, la recomendación oficial es efectuar la búsqueda completa desde las 08:00 del 5 de noviembre, cuando se hayan ejecutado ambos cambios. La operación también permitirá actualizar los canales desplazados y localizar la llegada de La Séptima. Entre las cadenas que requieren atención figuran Clan, DKISS, Atreseries y Be Mad. Si alguna desaparece de la lista, puede necesitar una nueva sintonización. Ese síntoma, por sí solo, no demuestra que el aparato se haya averiado.

Qué televisores podrán recibir las nuevas emisiones UHD

Recibir las nuevas señales exige compatibilidad con DVB-T2 y con HEVC, también denominado H.265. El primero identifica el sistema de transmisión; el segundo permite descodificar el vídeo. Para disfrutar de la imagen en ultra alta definición también se necesita una pantalla adecuada. La federación de instaladores FENITEL recomienda comprobar estas características en el manual, la ficha técnica o la web del fabricante. Otra posibilidad es utilizar un receptor externo compatible, teniendo en cuenta las capacidades del televisor.

Los hogares con equipos que solo reciben la oferta actual en HD podrán seguir utilizándolos durante esta primera fase. Por tanto, el cambio de noviembre no obliga a todos los espectadores a comprar otro televisor. El Real Decreto 250/2025 separa esta etapa de una posterior extensión del sistema DVB-T2. La fecha de esa segunda fase deberá establecerse mediante una orden ministerial. Resintonizar actualiza la lista de canales; no incorpora al aparato capacidades técnicas que no tenga.

La 2 UHD y RNE Accesible amplían la oferta de RTVE

La 2 se incorporará a las emisiones UHD de RTVE, disponibles en La 1 desde febrero de 2024. La corporación anuncia una mejora de nitidez, color y sonido para los equipos preparados. El marco aprobado mantiene emisiones simultáneas de esos contenidos en HD y UHD. Esto permite escoger la señal que pueda reproducir cada televisor, sin confundir una mejora de calidad con una programación necesariamente diferente. La compatibilidad del receptor determinará a qué versión puede acceder el espectador. La norma permite incluir programas que no se produjeron originalmente en UHD. Por eso, la etiqueta del canal no garantiza idéntica calidad en todos los contenidos.

RNE Accesible ofrecerá subtítulos, lengua de signos e imágenes del estudio de Radio Nacional para facilitar el seguimiento a personas con discapacidad auditiva. El servicio procede de RNE para todos, una iniciativa presentada el 30 de septiembre de 2024. Aquella experiencia ya incorporaba subtítulos a las imágenes del estudio radiofónico. La novedad anunciada ahora es su llegada a la TDT con la denominación RNE Accesible. Se amplía así la forma de acceder al servicio desde el televisor.

Cómo resintonizar y qué hacer si siguen faltando canales

Desde la fecha indicada, hay que abrir el menú del televisor o del receptor y entrar en el apartado de canales, emisión o instalación. Después se selecciona la búsqueda automática y se espera a que finalice, sin apagar el equipo. Al terminar, deben guardarse los resultados y comprobarse las emisoras disponibles. Puede ser necesario ordenar de nuevo los canales según las preferencias del usuario. Los nombres de los menús varían entre fabricantes y modelos.

La búsqueda desde el mando no tiene coste, según la guía del Gobierno. Si persisten problemas de recepción de TDT, habrá que comprobar la compatibilidad del equipo y el estado de la instalación. En edificios con antena colectiva, puede ayudar el administrador de fincas o una empresa instaladora registrada. Quienes reciben los canales mediante Movistar+, Orange TV o Vodafone TV tienen una actualización automática, según el portal oficial.

Las instrucciones completas están disponibles en la guía gubernamental de resintonización.