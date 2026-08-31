Sergio Llorente, electricista, avisa del pequeño fallo del cable que puede dejarte sin señal de TDT

El profesional apunta a los conectores macho y hembra como posible punto débil. Propone sustituirlos por conectores F y un empalme específico.

Los cortes frecuentes en la señal de la TDT no siempre tienen que proceder directamente de la antena. El electricista Sergio Llorente ha señalado en redes sociales otro punto que puede causar problemas: las conexiones del cable coaxial. Según explica, las uniones tradicionales mediante conectores macho y hembra pueden convertirse en una zona débil de la instalación. Su propuesta pasa por sustituirlas por conectores F y un empalme específico cuando el problema se localiza en esa conexión.

Una conexión del cable coaxial puede estar detrás de una señal débil

Cuando la señal de la televisión falla, la imagen puede congelarse, mostrar pequeños bloques o desaparecer durante determinados momentos. Ante estos síntomas, es habitual pensar primero en un problema con la antena. Puede haberse movido o existir algún deterioro en la instalación.

Los problemas de conexión también aparecen en otros equipos domésticos. Por ejemplo, una mala señal puede obligar a revisar desde el cableado hasta la ubicación de determinados dispositivos, como ocurre al comprobar la señal del WiFi.

Llorente identifica las conexiones tradicionales mediante conectores macho y hembra como uno de los posibles puntos débiles. Una unión de este tipo puede generar pérdidas si no está correctamente realizada o permanece poco firme. Por este motivo, plantea sustituir esa conexión por dos conectores F unidos mediante un empalme preparado para cable coaxial.

Cómo prepara Sergio Llorente el coaxial para instalar conectores F

La sustitución comienza retirando los conectores antiguos, siempre que exista suficiente longitud de cable para trabajar con ambos extremos. Después es necesario preparar el coaxial antes de colocar los nuevos conectores F.

El primer paso consiste en retirar una parte de la cubierta exterior para dejar accesible la malla situada debajo. También debe tratarse con cuidado la capa metálica existente en esa zona. La proliferación de cables y conexiones en los hogares también ha impulsado nuevas formas de organizar los cables en casa.

La malla se recoge hacia atrás alrededor del propio cable. Posteriormente se elimina parte del aislante que protege el conductor central. Ese conductor deberá quedar preparado para entrar en contacto con el interior del conector F.

Una vez realizado este trabajo, el conector se enrosca sobre el extremo del coaxial hasta quedar correctamente asentado. El conductor central debe sobresalir ligeramente para permitir el contacto durante la unión.

Un empalme tipo barrilete permite unir los dos conectores F

Cuando los dos extremos están preparados, Llorente propone unirlos mediante un empalme de tipo barrilete. Cada conector F se enrosca en uno de los lados de esta pieza hasta quedar firmemente sujeto. La intención es evitar movimientos en el punto de unión y reducir las pérdidas que podrían aparecer en una conexión poco estable.

La unión puede terminar de ajustarse mediante dos llaves fijas o unos alicates, según explica el profesional. También recomienda proteger posteriormente el empalme con tubo termorretráctil. Este material se coloca alrededor de la conexión y se calienta hasta adaptarse al cable.

La parte posterior del televisor concentra cada vez más conexiones y puertos. Además de la entrada de antena, muchos televisores incorporan conexiones que permiten aprovechar otras funciones, como ocurre con el puerto USB de una Smart TV.

Este cambio no soluciona todos los problemas de recepción de la TDT

La recomendación de Llorente no significa que cualquier fallo de la TDT tenga su origen en los conectores del cable coaxial. La información aportada también menciona otras posibles causas. Una antena mal orientada o una instalación deteriorada pueden provocar pérdidas de señal.

El Gobierno explica en su guía oficial sobre TDT distintos aspectos relacionados con la recepción de televisión digital y los equipos necesarios para recibir correctamente estas emisiones.

Por tanto, la sustitución de los conectores tiene sentido cuando existen indicios de que el problema se encuentra en esa unión concreta. Este procedimiento resulta especialmente útil cuando el resto de la instalación funciona correctamente y los fallos parecen concentrarse en un punto determinado.

Revisar estas conexiones antes de cambiar la antena puede evitar una intervención innecesaria. La explicación del electricista pone el foco sobre un elemento pequeño del sistema, pero capaz de influir en la estabilidad de la señal cuando la unión presenta problemas.