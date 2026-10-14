El aceite de oliva estrena controles desde el 9 de octubre para acreditar su recorrido y la categoría que se vende

La nueva norma de calidad del aceite de oliva exige confirmar la recepción de los transportes a granel e incorporar sus documentos de clasificación.

El aceite de oliva tiene nuevas obligaciones de trazabilidad desde el pasado viernes, 9 de octubre de 2026. El Real Decreto 808/2026, publicado el día anterior, refuerza los controles sobre sus movimientos comerciales. El cambio obliga a confirmar la llegada de los transportes a granel e incorporar los documentos que acreditan su clasificación al sistema. Para el comprador, la consecuencia se sitúa antes del supermercado: las autoridades dispondrán de información más completa para seguir el producto.

Los controles del aceite de oliva pasan a registrar también su llegada

La trazabilidad permite reconstruir por dónde ha pasado un alimento, quién lo ha transportado y qué operadores lo han recibido. La regulación española ya exigía identificar los movimientos de aceite desde 2021. Sin embargo, el nuevo decreto explica que numerosos envíos quedaban abiertos en el sistema, sin constancia de su entrega efectiva. Esa carencia dificultaba las comprobaciones administrativas. Desde ahora, el establecimiento receptor deberá confirmar la recepción del granel y su concordancia con la información comunicada previamente y los documentos de clasificación.

El cambio afecta tanto al aceite de oliva como al aceite de orujo de oliva. Su utilidad para las familias está relacionada con la identificación del producto y la información comercial que reciben. Las controversias sobre el origen anunciado de los alimentos muestran por qué resulta relevante poder contrastar los datos. En este caso, la reforma actúa sobre el seguimiento de la mercancía.

El boletín de análisis deberá incorporarse al sistema informático

Los transportes de aceite ya debían llevar un documento de acompañamiento que identificara la mercancía. Para los graneles también se exigía un boletín de análisis o un documento equivalente firmado que acreditase la categoría declarada. La novedad consiste en incorporar esa documentación al sistema informatizado. Hasta ahora, portar el documento y registrar digitalmente toda esa prueba no eran la misma obligación. La reforma conecta ambos elementos para que los controles no dependan únicamente de la documentación que acompaña físicamente al transporte.

La norma conserva la posibilidad de aportar un documento asimilado al boletín de análisis. No obliga a sustituirlo siempre por un nuevo ensayo de laboratorio. Sin embargo, permite que las autoridades tengan en cuenta esa elección al valorar riesgos y preparar sus planes de control. Por ejemplo, podrían considerar la documentación disponible al decidir qué operaciones necesitan comprobaciones adicionales. El texto no establece que utilizar el documento alternativo constituya una infracción por sí mismo. Tampoco permite dar por irregular un aceite únicamente por esa circunstancia.

Confirmar una entrega no supone aceptar cualquier problema del producto

El decreto introduce una precisión importante para las empresas compradoras. Confirmar la recepción y la concordancia documental no implica aceptar la conformidad material o jurídica del aceite. Registrar que una cisterna ha llegado, por tanto, no equivale a renunciar a discutir después una discrepancia sobre la mercancía. El boletín mantiene su función de acreditar la clasificación atribuida por quien expide el aceite. Esta separación evita confundir la anotación administrativa del movimiento con una aceptación definitiva de todas las condiciones del producto recibido.

También cambia la identificación del responsable cuando el aceite entra en España. La norma define al destinatario final como quien figura jurídicamente como responsable de la entrada y dispone de instalaciones oleícolas españolas. Además, debe estar inscrito en el sistema informático correspondiente. Para los envíos hacia otros países o hacia industrias ajenas al sector oleícola, la notificación corresponde al tenedor en origen. El reparto identifica quién debe actuar en cada tramo y reduce los movimientos sin un responsable documental claramente señalado.

Qué información sigue siendo útil al elegir una botella

Para quien compra en una tienda, la comprobación visible continúa siendo la información del envase. La norma de 2021 exige registrar las menciones que después se quieran incorporar al etiquetado. Entre ellas aparecen el lote, la variedad, el año de cosecha y las referencias a la extracción en frío. Así, esas afirmaciones deben poder verificarse a través de la documentación del producto. Este seguimiento cumple una función diferente a la valoración nutricional del aceite, que analiza otros aspectos de la información dirigida al comprador.

Las obligaciones nuevas recaen sobre los operadores responsables de los movimientos. Un comprador puede conservar el ticket y fotografiar el lote si detecta una discrepancia que quiera comunicar al establecimiento. Son datos útiles para identificar la compra concreta, frente a una queja sin referencias del producto. El contenido aprobado y su fecha de aplicación pueden consultarse en el Real Decreto 808/2026 del BOE, vigente desde el 9 de octubre.