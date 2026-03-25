Retrasar la jubilación aumenta la pensión: puede suponer hasta hasta 13.500 euros extra de golpe

Los trabajadores que ya han alcanzado la edad ordinaria de jubilación y cumplen el mínimo de cotización pueden mejorar su futura pensión si deciden seguir en activo. La medida permite elegir entre un aumento mensual, un pago único o una fórmula mixta.

Retrasar voluntariamente la jubilación puede traducirse en más dinero al mes o en un ingreso extra en el momento del retiro. Eso sí, no se concede de oficio: hay que elegir esta opción al presentar la solicitud de jubilación.

Quién puede acogerse a la jubilación demorada y qué requisitos deben cumplirse

La jubilación demorada está pensada para quienes, al llegar a la edad ordinaria, ya reúnen las condiciones para cobrar una pensión contributiva y deciden continuar trabajando. Con carácter general, se exige haber cotizado al menos 15 años.

Ahora bien, la cuantía de la pensión depende de toda la carrera de cotización. Quien acredita 15 años tiene derecho al 50% de la base reguladora, mientras que para cobrar el 100% hacen falta 36 años y 6 meses cotizados. De ahí que seguir trabajando un poco más pueda ser una opción muy interesante.

Cuánto sube la pensión por retrasar la jubilación y qué pago único puede cobrarse

La primera modalidad consiste en sumar un 4% a la pensión por cada año completo trabajado después de la edad ordinaria. Además, desde el 1 de abril de 2025, los periodos de entre seis y doce meses añaden un 2% extra a partir del segundo año de demora.

¿En qué se nota realmente? Pongamos un caso sencillo. Un trabajador con una pensión inicial de 1.500 euros al mes que retrasa dos años su jubilación pasaría a cobrar 1.620 euros mensuales, es decir, 120 euros más de por vida.

La segunda opción es cobrar un pago único al jubilarse. Según la información facilitada, esa cantidad puede oscilar entre 4.800 y 13.500 euros por cada año de demora, en función del importe de la pensión reconocida.

Cómo funciona la opción mixta y cuándo hay que elegirla al solicitar la pensión

Quien no quiera escoger solo una de las dos vías puede combinar ambas. En ese caso, recibirá parte del incentivo como subida del 4% y otra parte como pago único. Eso sí, este abono será la mitad del que correspondería si se eligiera exclusivamente la cantidad a tanto alzado. Para solicitar la jubilación o tener información sobre ella, puedes echar un vistazo a la propia web de la Seguriad Social.

Si la demora alcanza 11 años o más, el pago único queda limitado al equivalente a cinco años, y el resto solo genera el incremento porcentual. Además, desde el 1 de abril de 2025, estos incentivos son compatibles con la jubilación activa, aunque no con la parcial, flexible o en situación asimilada al alta.