Estas son las ayudas para madres desempleadas en 2026: cuál puedes pedir según tu situación

Las madres en paro pueden acceder a prestaciones del SEPE, al IMV y a ayudas familiares si cumplen requisitos de cotización, renta o cargas familiares. Ser madre y estar desempleada no da acceso automático a una prestación, pero sí permite pedir varias ayudas en 2026. La clave está en distinguir entre las que dependen de lo cotizado y las que se conceden por vulnerabilidad económica o familiar.

Qué ayudas del SEPE pueden pedir las madres desempleadas en 2026: paro, subsidio, IMV y otras

La prestación contributiva por desempleo es la primera opción para quienes hayan cotizado al menos 360 días. Durante los seis primeros meses se cobra el 70% de la base reguladora y, desde el día 181, el 60%. La cuantía puede ir de 749 a 1.575 euros al mes y durar hasta 720 días.

Si no se alcanza ese mínimo, aparece el subsidio por cotizaciones insuficientes, que puede pedirse desde 90 días cotizados. En madres con hijos puede llegar a 21 meses. Si ya se ha agotado el paro, existe otro subsidio de hasta 30 meses. Además, las mayores de 52 años pueden cobrar 480 euros al mes hasta la jubilación.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital con complemento por hijo en 2026

Cuando no se cumplen los requisitos de cotización o los ingresos del hogar son muy bajos, el IMV se convierte en la alternativa principal. La cuantía parte de 658,81 euros para un adulto solo, supera los 950 euros con un menor y puede rebasar los 1.500 euros en familias monoparentales. ¿Dónde está el matiz? En la unidad de convivencia. A esta prestación se suma el complemento de ayuda a la infancia:

115 euros al mes por cada menor de 3 años

80,50 euros entre 3 y 6 años

57,50 euros entre 6 y 18 años

El IMV puede solicitarse por la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en los centros CAISS. Además, el complemento puede concederse junto al IMV o de forma independiente.

Qué otras ayudas familiares y requisitos de renta deben tener en cuenta

La Seguridad Social también contempla un pago único de 1.000 euros por nacimiento o adopción para familias monoparentales, numerosas o con progenitores con discapacidad. A eso se suma la ayuda por parto o adopción múltiple, con 4.884 euros si son dos hijos, 9.768 euros si son tres y 14.652 euros si son cuatro o más.

También existe la prestación por hijo con discapacidad y otras ayudas del SEPE para situaciones concretas, como emigrantes retornadas, víctimas de violencia de género o sexual y trabajadoras agrarias de Andalucía o Extremadura. Eso sí, en la mayoría de subsidios no se puede superar el 75% del SMI, unos 915,75 euros al mes.