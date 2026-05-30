Miles de usuarios ya podrán pagar con Bizum en tiendas sin usar efectivo ni tarjetas bancarias

La plataforma de pagos instantáneos da el salto a los comercios con Bizum Pay, un sistema que permitirá comprar en supermercados, cafeterías y farmacias sin necesidad de tarjeta bancaria.

Bizum deja de ser solo una herramienta para enviar dinero entre amigos. Desde este lunes, los usuarios también podrán pagar en tiendas físicas directamente desde el móvil gracias a Bizum Pay, una nueva funcionalidad que busca abrirse paso en el comercio tradicional y competir con otros métodos de pago digitales.

El sistema comenzará a funcionar de forma progresiva y, por ahora, solo estará disponible para clientes de algunas entidades bancarias. Aun así, la llegada de Bizum Pay ya ha despertado el interés de consumidores y comerciantes, especialmente porque permitirá pagar sin tener que vincular tarjetas a aplicaciones como Apple Pay o Google Wallet.

Cómo funciona Bizum Pay para pagar en tiendas físicas desde el móvil

La mecánica será muy parecida a la de cualquier pago contactless. El cliente solo tendrá que acercar el teléfono móvil al datáfono del comercio para completar la compra. Eso sí, el proceso cambia ligeramente dependiendo del dispositivo.

Antes de pagar, los usuarios de Android deberán desbloquear el teléfono. En el caso de los iPhone, será necesario pulsar dos veces el botón lateral antes de acercarlo al TPV.

Después de este paso, el pago quedará realizado de forma instantánea. ¿Lo mejor? No hará falta sacar la tarjeta de la cartera ni introducir datos adicionales. Todo quedará integrado dentro del propio sistema de Bizum.

De momento, la implantación será gradual y algunos comercios todavía no tendrán habilitada esta opción. Además, no todos los bancos la ofrecerán desde el primer día, aunque entidades como CaixaBank o BBVA ya trabajan con el sistema preparado para su despliegue.

El crecimiento de Bizum transforma la forma de pagar en España

Lo que comenzó en 2016 como una forma rápida de dividir gastos entre amigos ha terminado convirtiéndose en una herramienta de pago masiva. Hoy en día, más de 30 millones de personas utilizan Bizum en España y ahora la plataforma busca conquistar también las compras presenciales.

La llegada de Bizum Pay no solo supone una comodidad para los usuarios. También abre un debate sobre el futuro del dinero en efectivo y el control de los pagos digitales. De hecho, detrás de esta apuesta existe una estrategia europea para reducir la dependencia de compañías estadounidenses como Visa y MasterCard.

No obstante, el sistema también genera algunas dudas entre consumidores y comerciantes, sobre todo en lo relacionado con la privacidad y el tratamiento de los datos personales.

Estas son algunas de las claves del nuevo sistema:

Aspecto Detalle Nuevo servicio Bizum Pay Forma de pago Acercando el móvil al datáfono Compatibilidad Android e iPhone Disponibilidad Progresiva según bancos y comercios Bancos preparados CaixaBank y BBVA, entre otros

Con este movimiento, Bizum da un paso más en la digitalización de los pagos cotidianos. Pagar un café, hacer la compra o comprar en una farmacia podrá hacerse simplemente con el teléfono móvil. El dinero físico pierde terreno y el móvil gana cada vez más protagonismo en el día a día.