Cuatro piscinas españolas que destacan por ser gigantes en categorías muy distintas

Elegir piscina puede parecer tan sencillo como buscar agua, sombra y una toalla que no queme al sentarse. Pero, cuando hablamos de las más grandes de España, la cosa se complica un poco, porque no todas compiten en la misma liga. Una destaca por superficie de agua dulce de acceso público, otra por longitud, otra por su formato de laguna artificial privada y otra por su complejo monumental de agua salada.

Vamos, que aquí no vale decir solo cuál es la mayor y quedarse tan ancho. Hay metros cuadrados, litros, aforos y hasta agua de montaña o de río metidos en el asunto. Con los datos disponibles, estas son las piscinas que sobresalen en España según su categoría.

¿Cuál es la piscina más grande de España según cada categoría?

La clave está en separar bien las categorías, porque no es lo mismo una piscina pública de agua dulce que una laguna artificial privada o un complejo de agua salada. Dicho de otra forma: comparar todas como si fueran iguales sería como comparar una sombrilla con un chiringuito entero. Esta tabla resume los datos principales para situar cada caso de un vistazo:

Piscina o complejo Lugar Categoría destacada Datos principales Piscina de Riosequillo Buitrago del Lozoya, Madrid Mayor superficie de agua dulce de acceso público 4.500 m² y capacidad para 2.305 personas Piscina de Amurjo Orcera, Jaén Piscina más larga de Europa construida en entorno fluvial 85,5 metros de longitud, 4 millones de litros y aforo de 1.250 bañistas The Lake en Santa Rosalía Resort Torre Pacheco, Murcia Laguna artificial privada con tecnología de piscina Más de 15.000 m² de aguas turquesas y arena blanca Complejo Costa Martiánez Puerto de la Cruz, Tenerife Complejo de piscina de agua salada más monumental Lago central artificial de unos 15.000 m²

Por lo tanto, la respuesta depende de qué entendamos por más grande. Si se habla de piscina pública de agua dulce, gana Riosequillo; si se mira la longitud en un entorno fluvial, destaca Amurjo; si se incluyen lagunas artificiales privadas, entra The Lake; y si se valora un complejo de agua salada monumental, Costa Martiánez tiene mucho que decir.

Por qué la Piscina de Riosequillo destaca en agua dulce de acceso público

La Piscina de Riosequillo, situada en Buitrago del Lozoya, Madrid, es la mayor en cuanto a superficie de agua dulce de acceso público. Cuenta con 4.500 m², una cifra que explica por qué aparece entre las grandes referencias cuando se habla de piscinas de gran tamaño en España.

Su agua está tratada con cloro, pero proviene directamente del río Lozoya. Eso tiene una consecuencia bastante clara para cualquiera que se meta sin pensárselo demasiado: suele estar bastante fría. El complejo del Área recreativa Riosequillo tiene capacidad para 2.305 personas, así que no hablamos precisamente de una piscinita de patio.

Cómo la Piscina de Amurjo se impone por longitud

La Piscina de Amurjo, en Orcera, Jaén, está considerada la piscina más larga de Europa construida en un entorno fluvial. Su gran dato es muy concreto: mide 85,5 metros de longitud en un solo vaso, que es la estructura principal donde se contiene el agua.

Además, alberga unos 4 millones de litros de agua cristalina procedente de la montaña. Su aforo es de 1.250 bañistas, una cifra importante para quien quiera hacerse una idea del tamaño del recinto. En este caso, la clave no está tanto en los metros cuadrados como en esa longitud tan poco habitual.

Qué diferencia a The Lake en Santa Rosalía Resort

The Lake, en Santa Rosalía Resort, situado en Torre Pacheco, Murcia, entra en la comparación si se incluyen lagunas artificiales privadas con tecnología de piscina. En ese caso, supera los 15.000 metros cuadrados, con aguas turquesas y arena blanca.

Ahora bien, aquí viene el matiz importante, de esos que conviene leer antes de sacar el bañador: su uso está restringido principalmente a los residentes del complejo hotelero y residencial. Es decir, no funciona igual que una piscina pública convencional. Por eso destaca por tamaño, pero dentro de una categoría muy concreta.

Por qué Costa Martiánez sobresale como complejo de agua salada

El Complejo Costa Martiánez, en Puerto de la Cruz, Tenerife, está considerado el complejo de piscina de agua salada más monumental entre los casos mencionados. Su lago central artificial abarca unos 15.000 m² de superficie.

Este espacio fue diseñado por el artista César Manrique y está construido ganándole terreno al mar. Esa combinación de agua salada, tamaño y diseño lo coloca en una categoría propia, más cercana a un gran complejo recreativo que a una piscina tradicional de las de entrar, nadar y salir con los dedos arrugados.

Qué tener en cuenta antes de elegir una de estas piscinas

Antes de decidir cuál encaja mejor con una visita, conviene mirar la categoría y no solo el tamaño. No todas tienen el mismo tipo de acceso, ni el mismo origen del agua, ni la misma función dentro de su entorno.

Para una gran piscina de agua dulce de acceso público, la referencia es Riosequillo, con 4.500 m² y capacidad para 2.305 personas. Para una piscina especialmente larga en entorno fluvial, destaca Amurjo, con 85,5 metros en un solo vaso y 4 millones de litros. Para una laguna artificial privada con tecnología de piscina, The Lake supera los 15.000 m², pero su uso está restringido principalmente a residentes. Para un complejo monumental de agua salada, Costa Martiánez cuenta con un lago central artificial de unos 15.000 m².

En consecuencia, no hay una única ganadora absoluta sin matices. La más grande cambia según el criterio: superficie pública de agua dulce, longitud, laguna artificial privada o complejo de agua salada. Y ahí está la gracia, porque en España hay piscinas grandes para todos los gustos, aunque no todas estén pensadas para el mismo chapuzón.