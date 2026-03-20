La Seguridad Social recuerda quiénes pueden librarse de las penalizaciones al acceder antes a la jubilación

La jubilación anticipada vuelve al centro del debate por los trabajadores con largas carreras de cotización y por los colectivos que pueden librarse de los coeficientes reductores. Además, el empleo entre los mayores de 60 años sigue creciendo y marca cifras que no se veían desde hace décadas.

La Seguridad Social ha puesto el foco en una cuestión que preocupa a miles de trabajadores: la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada sin perder parte de la pensión en determinados supuestos. Al mismo tiempo, los datos de 2025 reflejan que cada vez más personas entre 60 y 69 años siguen en activo, un cambio que ya se aprecia tanto en España como en el resto de Europa.

Qué trabajadores pueden acceder a la jubilación anticipada con el total de la pensión

En la actualidad, quienes acumulan más de 40 años cotizados pero todavía no han alcanzado la edad ordinaria de jubilación suelen tener que asumir coeficientes reductores que rebajan la cuantía de su pensión. Ahí está, precisamente, uno de los grandes puntos de fricción.

Según explicó la ministra Elma Saiz, la normativa ya incorporó en 2021 un complemento económico para quienes accedieron a la jubilación anticipada entre enero de 2002 y diciembre de 2021, siempre que cumplieran ciertos requisitos de cotización y, en algunos casos, de cuantía.

Para beneficiarse de ese complemento era necesario acreditar al menos 45 años y seis meses cotizados. También podían acceder quienes tuvieran una pensión inferior a 900 euros a 1 de enero de 2022 y, además, al menos 40 años cotizados. Hasta la fecha, se han reconocido 104.000 complementos. Y ojo, porque también existen profesiones exentas de penalizaciones al jubilarse antes.

Por qué aumenta el empleo entre los mayores y cómo influye en las pensiones

El debate llega, además, en un momento muy llamativo. El 53% de la población de 60 a 64 años trabajó en España durante 2025, la cifra más alta desde 1970. En las mujeres, la tasa alcanzó el 48%, su máximo histórico, mientras que en los hombres llegó al 58%.

Entre los 65 y 69 años, la ocupación fue del 14%, el nivel más alto desde 1981. En el caso femenino, llegó al 11%, también récord desde 1970. ¿Qué explica este cambio? Funcas apunta a tres factores: la incorporación creciente de la mujer al mercado laboral, una mayor esperanza de vida con mejor salud y el retraso de la edad de jubilación en muchos países.

Podemos considera que las penalizaciones en las prejubilaciones perjudican a más de 900.000 personas y forzará una votación para retratar al PSOE. De ahí que el debate siga abierto y afecte de lleno a quienes están a las puertas del retiro.