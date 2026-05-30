El gesto que muchos vecinos hacen sin pensar y que ahora puede acabar en una multa importante en varias ciudades españolas

Tirar una colilla por el balcón puede parecer un gesto pequeño, de esos que algunos hacen casi sin pensar. Pero pequeño no significa gratis, y aquí el bolsillo puede llevarse un buen susto. Durante la primavera de 2026, numerosos ayuntamientos españoles han actualizado sus normas de limpieza y convivencia para frenar comportamientos incívicos.

Entre ellos está lanzar colillas desde ventanas, terrazas o balcones a la vía pública. Las ordenanzas municipales lo consideran abandono de residuos en la calle, es decir, dejar basura donde no toca. La multa más habitual se mueve entre los 750 y los 1.500 euros, aunque la cifra final depende del municipio.

¿Por qué tirar una colilla desde el balcón puede costar hasta 1.500 euros?

El lanzamiento de colillas desde una vivienda no se trata como una simple manía poco elegante. Según las ordenanzas municipales de limpieza urbana y gestión de residuos, esta conducta se encuadra como abandono de residuos en la vía pública. Dicho en cristiano: tirar basura a la calle, aunque sea una colilla y aunque caiga desde casa.

La horquilla sancionadora más frecuente para este tipo de infracción va de 750 a 1.500 euros. En València, por ejemplo, la modificación de la Ordenanza de Limpieza califica como grave arrojar residuos pequeños, como colillas, cáscaras, chicles, papeles u otros restos similares, sin usar papeleras u otros elementos destinados a ello. Y sí, la broma puede acabar en una multa de hasta 1.500 euros.

Qué multas aplican València, Madrid, Zaragoza y Lleida por tirar colillas

No todos los ayuntamientos aplican exactamente el mismo castigo económico. La clave está en la ordenanza municipal, que es la norma local que concreta qué se considera infracción y cuánto se paga por ella. Por eso, el mismo gesto puede salir más caro en una ciudad que en otra. La comparación deja claro que no conviene confiarse, porque las cantidades cambian bastante según el lugar:

Municipio Conducta señalada Cuantía indicada València Arrojar residuos pequeños como colillas, cáscaras, chicles o papeles sin usar papeleras Hasta 1.500 euros Madrid Infracciones leves y graves dentro del régimen sancionador general; el lanzamiento de residuos desde inmuebles se encuadra como grave Hasta 750 euros en leves y hasta 1.500 euros en graves Zaragoza Borrador de ordenanza de civismo presentado en mayo de 2026, con multas para faltas leves como tirar colillas o no recoger excrementos de mascotas Hasta 750 euros en leves y cantidades superiores en graves Lleida Arrojar colillas, papeles o pequeños escombros al suelo Entre 400 y 750 euros València Abandonar bolsas de basura fuera de los contenedores, grafitis en elementos patrimoniales protegidos o necesidades fisiológicas en la calle Entre 1.500 y 3.000 euros

La diferencia no es menor. En Lleida, la nueva ordenanza de civismo y convivencia aprobada en 2026 fija sanciones de entre 400 y 750 euros por arrojar colillas, papeles o pequeños escombros al suelo. En València, en cambio, algunas conductas muy graves, como dejar bolsas de basura fuera de los contenedores, pueden llegar hasta los 3.000 euros.

Cómo influye la Ley 7/2022 en las sanciones municipales

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece el marco general de infracciones. Esto quiere decir que marca unas reglas amplias sobre qué conductas pueden sancionarse y con qué límites. En el caso de las infracciones graves, las multas pueden ir de 2.001 a 100.000 euros.

Ahora bien, los ayuntamientos son los que concretan las cuantías dentro de sus ordenanzas. Esa potestad municipal, explicado fácil, es la capacidad legal que tiene cada consistorio para adaptar la norma a su ciudad. De ahí que tirar una colilla desde un balcón pueda suponer 400 euros en un lugar, 750 euros en otro o hasta 1.500 euros si la ordenanza local lo contempla como infracción grave.

Cómo se detecta la infracción y qué puede hacer el vecino para evitar la multa

La vigilancia corresponde a la policía local. Los agentes pueden imponer la sanción en el acto si sorprenden al infractor in fraganti, es decir, justo en el momento en el que tira la colilla. También pueden actuar a partir de denuncias vecinales, especialmente cuando las colillas caen de forma repetida desde el mismo punto.

Para evitar la multa, la recomendación práctica es bastante sencilla: usar ceniceros domésticos o recipientes metálicos con tapa en terrazas y balcones. Después, hay que vaciarlos en la fracción de residuos correspondiente, nunca lanzarlos a la calle. Algunos ayuntamientos, además, han reforzado campañas de concienciación en barrios y pedanías para avisar de las nuevas sanciones antes de aplicar el régimen sancionador con todo su rigor. En resumen: la colilla al cenicero, no al balcón, porque el vuelo puede salir carísimo.