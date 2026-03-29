Renta 2025-2026 con 30 deducciones autonómicas nuevas y un aviso clave para no perder beneficios fiscales

El borrador de este año llega con un incentivo de hasta 340 euros para quienes cobran el salario mínimo y con más rebajas regionales por gastos comunes, como el gimnasio o el alquiler.

¿Qué cambia en la declaración de la renta 2025-2026 que empieza el 8 de abril? Se renuevan deducciones verdes: compra de vehículo eléctrico (15% del valor, hasta 20.000 euros), puntos de recarga en vivienda y obras para mejorar la eficiencia energética. Además, las ayudas para reparar daños de la dana en Valencia quedan exentas de tributar en el IRPF.

También se mantiene la exención para desempleados que cobren el paro si no superan 22.000 euros (un pagador) o 15.876 (varios, con menos de 1.500 del segundo y siguientes). Los autónomos, en cambio, deben presentar la declaración siempre. En las rentas del ahorro, el tramo de más de 300.000 euros sube del 28% al 30%. El resto queda igual:

Tramo rentas del ahorro Tipo 0-6.000 19% 6.000-50.000 21% 50.000-200.000 23% 200.000-300.000 27% +300.000 30%

Cómo se aplica la deducción de hasta 340 euros para cobrar el SMI

La deducción busca compensar la subida del SMI hasta 16.576 euros. Si se cobra menos, se aplicaría íntegra; entre 16.576 y 18.276 euros, se reduce de forma gradual.¿El detalle que puede darte un disgusto? No está claro si la Agencia Tributaria la incluirá automáticamente en el borrador. Si no aparece, el contribuyente tendrá que añadirla.

Deducciones autonómicas por gimnasio, mascotas y alquiler y controles de Hacienda

En un impuesto compartido, las comunidades pueden introducir rebajas. Para la renta de 2025, se han señalado estas novedades:

Andalucía y Asturias: alimentos aptos para celíacos, hasta 100 euros.

Andalucía y Murcia: gasto de gimnasio; y hasta 100 euros por veterinario de mascotas.

Murcia: descuentos por gafas, lentillas y compra de vehículos eléctricos.

Galicia y Extremadura: ayudas por cuidados de ELA; en Galicia también para talidomida.

Cataluña: alquiler habitual pasa a 500 euros (individual) y 1.000 (conjunta), si se cumplen requisitos.

Cantabria: rebajas por mover la residencia a municipios en riesgo de despoblación; Baleares: por gastos vinculados a la ocupación de inmuebles.

Por tanto, conviene revisar qué aplica en tu comunidad antes de dar por bueno el borrador de la declaración. Y, además, TaxDown recuerda que Hacienda reforzará la vigilancia en criptomonedas, neobancos, alquileres turísticos, cambios de residencia y Bizum (sobre todo en autónomos y actividades profesionales).