Andalucía pone en marcha el 8 de abril las ayudas de 50 millones para autónomos y pymes: solicitud online hasta el 30 de junio

Se podrán pedir hasta el 30 de junio. La tramitación será electrónica, por orden de llegada, y el abono llegará en un pago único por transferencia. La Junta de Andalucía activará el 8 de abril un paquete de incentivos de 50 millones para autónomos y pymes. La medida se enmarca en el plan Andalucía Activa, dotado con cerca de 1.800 millones.

Quién puede solicitar estas ayudas para pymes y autónomos tras las borrascas

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo está ultimando la orden, anunciada tras un Consejo de Gobierno en Huelva. ¿Tu actividad está en un municipio afectado o en una explotación agraria con inundaciones? Entonces conviene mirar la modalidad que te corresponde. Se trata de una medida que busca compesación de los daños, al igual que también se ha hecho con la arena perdida de las playas.

Fechas y cómo presentar la solicitud online desde el 8 de abril al 30 de junio: el plazo estará abierto del 8 de abril al 30 de junio y la gestión será íntegramente telemática. Las ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada. Mejor llevarlo preparado para que no te pille el toro. El pago será único: se abonará el 100% de la ayuda concedida mediante transferencia bancaria.

Importes anunciados y líneas de ayuda para Seguridad Social y costes laborales

Para entender las cuantías, este es el esquema previsto:

Beneficiario Cuantía Tope Autónomos 200 euros al mes 10 meses (febrero a noviembre), máximo 2.000 euros Pymes y autónomos con asalariados a jornada completa 350 euros al mes Máximo 35.000 euros por entidad beneficiaria y modalidad

Las tres líneas incluyen: financiación de cuota de Seguridad Social y costes laborales en alguno de los 389 municipios afectados; los mismos conceptos para el ámbito agrario en zonas con inundaciones; y una tercera para autónomos y pymes beneficiarios de ayudas estatales que no estén en las zonas afectadas.

Más fondos del plan Andalucía Activa para carreteras, colegios y sanidad

Además de estas ayudas, se movilizan algo más de 266 millones para reparar casi un millar de puntos de carreteras dañadas y actuar en el acceso a Alcalá del Valle (Cádiz), y otros 13,5 millones para infraestructuras sanitarias. En centros educativos se han detectado 610 incidencias: el 60% está resuelto o en ejecución, con plazos previstos de un mes a 120 días; 15 obras se alargarán más de cuatro meses y 43 siguen en fase de valoración técnica.

Por último, la Junta ha asignado una partida de más de 17 millones de euros para la realización de tres obras de emergencia para reparar infraestructuras hidráulicas en Huelva, Cádiz y Málaga, con seguimiento posible a través de servicios como la consulta de recibos de trabajo autónomo.