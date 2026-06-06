El Ayuntamiento impulsa una gran campaña comercial con 2.100 euros en cheques regalo para los compradores: cuándo será el día

La I Noche Minera del Comercio llegará al Centro Comercial Abierto con premios, música en directo, actividades infantiles y un impulso al comercio local.

El Ayuntamiento de Puertollano, a través de la Concejalía de Comercio, celebrará el próximo 19 de junio la primera edición de la Noche Minera del Comercio, una cita pensada para convertir las calles del centro en un espacio de compras, ocio y convivencia.

La iniciativa busca reforzar el consumo en los establecimientos de proximidad, apoyar la actividad económica de la ciudad y poner en valor la tradición minera e industrial de Puertollano. Vamos, una noche para salir, comprar y disfrutar del ambiente local.

Música en directo y actividades familiares para llenar de vida el centro comercial

La programación contará con actuaciones musicales entre las 19:30 y las 22:30 horas en las principales calles del Centro Comercial Abierto. Entre los artistas participantes estarán el grupo pop de Tributo a Hombres G, Andrea Portero, Paco Navarrete y el dúo Pedro y Elena.

Además, se instalarán dos espacios de actividades infantiles para que las familias puedan disfrutar de la jornada mientras realizan sus compras. ¿El objetivo? Facilitar una experiencia cómoda, participativa y pensada también para los más pequeños.

Desde la Concejalía de Comercio se pretende que esta primera edición ayude a llenar las calles de actividad y acerque a vecinos y visitantes a los comercios de la ciudad.

Cómo participar en el sorteo de cheques regalo durante la noche comercial

Uno de los principales atractivos será el sorteo de 70 cheques regalo de 30 euros, con una dotación total de 2.100 euros destinados a premiar las compras realizadas ese mismo día.

Podrán participar las personas mayores de edad que compren en establecimientos adheridos por un importe igual o superior a 10 euros. Por cada compra recibirán un cupón, que deberán rellenar y entregar junto al ticket correspondiente.

Los comercios interesados en sumarse a la campaña podrán formalizar su inscripción hasta el 10 de junio, según la información facilitada por la organización.

Concurso de escaparates mineros para reconocer la creatividad del comercio local

La I Noche Minera del Comercio incluirá también el I Concurso de Escaparates Mineros, una propuesta dirigida a destacar la creatividad de los establecimientos y reforzar la identidad de Puertollano.

Los escaparates deberán inspirarse en la tradición minera e industrial de la ciudad, incorporando elementos vinculados al patrimonio minero local y a la actividad extractiva. El certamen contará con tres premios de 300 euros, hasta alcanzar una dotación total de 900 euros. Los establecimientos podrán inscribirse gratuitamente hasta el 15 de junio.

Una cita para comprar, apoyar al comercio y sentir Puertollano

La concejala de Comercio, Inmaculada Amaro, ha señalado que esta iniciativa pretende llenar las calles de actividad, apoyar a los comerciantes y ofrecer una experiencia diferente que una compras, cultura, música e identidad minera.

La cita aspira a consolidarse dentro del calendario comercial y social de Puertollano como una noche de dinamización económica, entretenimiento familiar y orgullo local.