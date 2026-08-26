Regala 500 toneladas de patatas que no podía vender y algunos terminan revendiendo sacos de 20 kilos por 15 euros

El episodio ocurrió en julio de 2025 en Gigny-Bussy, Francia, y ha vuelto a circular en agosto de 2026. El productor buscaba vaciar sus almacenes antes de la nueva cosecha.

Un agricultor que cultivaba en el departamento francés de Marne dejó más de 500 toneladas de patatas a libre disposición en julio de 2025. No había logrado vender ese stock y necesitaba liberar espacio para la siguiente cosecha. El caso fue publicado por medios locales el 31 de julio de 2025. Ha recuperado atención tras nuevas publicaciones aparecidas el 12 de agosto de 2026. La decisión atrajo a familias, curiosos y comerciantes, pero también generó una reventa inesperada.

Por qué dejó 500 toneladas de patatas junto a la D396

El agricultor mantenía actividad agrícola entre los departamentos de Aube y Marne, según explicó la alcaldesa Pascale Chevallot. Las patatas pertenecían a la cosecha anterior y todavía podían consumirse. Mantenerlas almacenadas ocupaba espacio y elevaba los costes cuando se acercaba una nueva campaña. El productor las trasladó a un campo situado cerca de la carretera D396. Allí formó un enorme montón visible desde el camino rural.

El acceso quedó abierto durante varios días, sin precio ni reserva previa. Puissance Télévision indicó que el agricultor pensaba esparcir después lo restante por el terreno. Antes de hacerlo, permitió que cualquier persona recogiera el producto. La decisión redujo el riesgo de que cientos de toneladas terminaran deteriorándose. El caso también enlaza con el debate sobre el desperdicio alimentario en España, aunque la actuación francesa no se rige por esa normativa.

La noticia atrajo coches, remolques y familias desde otros municipios

Las imágenes difundidas en redes sociales cambiaron el ritmo del pequeño camino rural. Decenas de vehículos llegaron hasta el montón con bolsas, cajas y remolques. Algunos visitantes buscaban ahorrar en un alimento básico. Otros acudieron por curiosidad o querían compartir las patatas con familiares y vecinos. La afluencia se mantuvo durante varios días y reunió a residentes de localidades próximas y de otros puntos de la región.

Christophe, de 68 años, contó que viajaba con su familia cuando vio los coches alrededor del campo. Decidieron detenerse y llenar el maletero. Dylan, vecino de Saint-Dizier, explicó que ya había recogido 600 kilos en una ocasión anterior. Conservó las patatas entre paja en el sótano de su vivienda. Su experiencia muestra que parte de los asistentes pretendía guardar cantidades suficientes para varios meses.

Una testigo denunció reventas de sacos de 20 kilos por 15 euros

Las fuentes describen un acceso libre y no mencionan turnos ni límites por persona. Esa fórmula permitió recoger cantidades muy diferentes. Marion, una visitante de Landricourt, aseguró que algunas personas habían regresado varias veces durante la misma semana. Según su testimonio, revendían sacos de 20 kilos por 15 euros. Esa conducta transformó un gesto solidario en una oportunidad comercial para una parte de quienes acudieron.

Las crónicas disponibles no aportan datos sobre sanciones, controles sanitarios o una intervención municipal. Tampoco cuantifican qué parte de las patatas terminó en hogares o fue revendida. Por eso, el episodio no permite presentar a todos los visitantes como oportunistas. La información verificada distingue entre familias, curiosos, comerciantes y algunos revendedores. También confirma que el productor mantuvo su identidad fuera de la cobertura pública.

La cosecha récord de 2025 ayuda a explicar el excedente francés

Los datos posteriores sitúan el episodio dentro de un problema más amplio. Agreste sitúa 2025 como un año récord para la producción francesa de patata de conservación. Su previsión de agosto de 2026 apunta a una caída del 22% durante 2026, hasta 6,5 millones de toneladas. La UNPT también calcula una reducción del 9,7% en las superficies sembradas. Ese ajuste responde al fuerte desequilibrio entre oferta y demanda de la campaña anterior.

La DRAAF de Hauts-de-France señala que la industria absorbe cerca del 55% de la producción francesa. Otro agricultor ofreció 50 toneladas tras el rechazo de una partida por McCain. Cobraba 10 euros de entrada y permitía recoger la cantidad deseada.

Como contraste, una red de agricultores españoles prevé suministrar más de 180.000 toneladas a Mercadona. La comparación muestra la importancia de asegurar compradores antes de recoger la cosecha.