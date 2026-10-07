Este pueblo sevillano amplia el plazo para solicitar los 250 euros de ayuda por nacimiento

La rectificación publicada el 24 de septiembre sustituye una fecha errónea de 2026. Los 500 euros son una excepción única, no una cuantía para todos los primogénitos.

Las familias de Aznalcóllar con nacimientos o adopciones de 2026 tienen una referencia corregida para solicitar la ayuda municipal. El BOP de Sevilla publicó el 24 de septiembre una rectificación que fija el 28 de febrero de 2027 como fecha límite. La cuantía ordinaria es de 250 euros por menor. Las bases reservan 500 euros para una única ayuda excepcional, vinculada al primer hijo nacido o adoptado del año. Exigen padrón desde julio de 2024.

La corrección del plazo evita una fecha incompatible con la convocatoria

Las bases originales se publicaron el 18 de septiembre y permitían solicitar desde la inscripción del descendiente en el Registro Civil. Sin embargo, señalaban el 28 de febrero de 2026 como cierre, una fecha anterior a la propia publicación. La rectificación cambia ese año por 2027 y mantiene el resto del texto. Quienes revisan ayudas municipales por nacimiento deben comprobar siempre la versión vigente de cada convocatoria. En este caso, el hecho nuevo es la corrección de un error material, con efectos sobre la preparación del expediente.

La ayuda general asciende a 250 euros por cada hijo nacido o adoptado durante 2026. La base tercera contempla 500 euros para la persona beneficiaria por el primer nacimiento o adopción del año. Añade que esa concesión será única y excepcional. Por tanto, no establece 500 euros para cada familia que tenga su primer hijo. Tampoco concede esa cantidad a todas las solicitudes registradas primero. La singularidad se vincula al nacimiento o adopción señalado en las bases, mientras las restantes ayudas mantienen el importe ordinario.

El padrón desde julio de 2024 y la adopción determinan el acceso

La persona beneficiaria debe estar empadronada en Aznalcóllar, como mínimo, desde el 1 de julio de 2024. No basta con trasladarse ahora al municipio tras conocer la convocatoria. En los nacimientos, las bases identifican como beneficiaria a la madre. Si fallece sin haber solicitado la ayuda, corresponde al otro progenitor. Los hechos protegidos deben haberse producido durante 2026. Esto permite incluir nacimientos anteriores a la publicación. Deben cumplirse las condiciones documentales y presentarse la solicitud dentro del plazo aplicable.

En adopciones de personas de distinto sexo, las bases designan a la mujer y contemplan al otro adoptante si ella fallece antes de solicitar. Si los adoptantes son del mismo sexo, debe solicitar quien determinen de común acuerdo. Cuando adopta una sola persona, esa persona puede ser beneficiaria en los términos previstos. La adopción debe estar constituida o reconocida por autoridad española competente. El menor adoptado no puede superar los seis años. Se excluye el supuesto individual en que subsista la patria potestad de un progenitor.

El expediente necesita inscripción civil y una cuenta bancaria acreditada

La inscripción del descendiente en el Registro Civil marca el momento desde el que puede solicitarse esta ayuda. Esa documentación familiar también resulta relevante para otras gestiones, como la prestación por nacimiento, aunque cada procedimiento utiliza su solicitud. Para la convocatoria municipal hay que cumplimentar el anexo I de las bases. Deben aportarse identificación de la solicitante, certificado de empadronamiento, certificado literal de nacimiento, copia del libro de familia y certificado de titularidad bancaria. El Ayuntamiento puede pedir documentación complementaria para comprobar los requisitos.

La identificación se acredita mediante DNI o documento equivalente para nacionales de la Unión Europea, o tarjeta de residencia cuando corresponda. En adopciones, debe acreditarse el supuesto que da derecho a la ayuda y su reconocimiento por la autoridad competente. Hay que comprobar que la cuenta indicada coincida con la titularidad documentada. El abono se realiza mediante transferencia después de aceptarse la ayuda. Preparar identificación, documentos familiares y certificado bancario permite presentar un expediente coherente, evitando que falte información necesaria para valorar la petición.

Cómo presentar la solicitud y consultar la resolución municipal

Las bases permiten registrar la solicitud por la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento. También admiten los medios del artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Una vez completada la documentación, se valora si la solicitud cumple los requisitos y se dicta resolución. Las exclusiones deben motivarse. El plazo máximo para resolver y notificar es de un mes desde la presentación. Si transcurre sin comunicación escrita, las bases permiten entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

El documento corregido señala expresamente el 28 de febrero de 2027 como referencia final y prevé inadmitir las solicitudes presentadas fuera de plazo. Para organizar el trámite, interesa conservar conjuntamente las bases del 18 de septiembre y la corrección oficial del plazo. Así puede comprobarse el requisito de padrón, la documentación y la fecha rectificada sin apoyarse en una copia desactualizada. La resolución municipal determinará el derecho individual y la transferencia. Los 250 euros ordinarios se conceden por menor, mediante un único pago y con los requisitos previstos.