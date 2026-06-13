Así puedes utilizar tu móvil para renovar el certificado digital, sellar el paro o adelantar otros trámites oficiales

Renovar documentos oficiales suele ser uno de esos planes que nadie apunta con ilusión en la agenda. Primero buscas información, luego pides cita, después aparece el papeleo y, cuando creías que ya estaba todo, toca esperar. Vamos, el clásico circuito administrativo que pone a prueba la paciencia de cualquiera. La buena noticia es que el móvil ya sirve para adelantar varios trámites y, en algunos casos, completarlos sin moverte de casa.

El certificado digital, la demanda de empleo o parte de la renovación del carnet de conducir pueden gestionarse desde el teléfono. Para el DNI y el pasaporte, eso sí, el móvil ayuda, pero no hace milagros: solo permite pedir cita previa.

Qué documentos oficiales puedes renovar o agilizar desde el móvil

El móvil se ha convertido en una herramienta bastante útil para hacer trámites con la administración. No siempre permite completar todo el proceso, pero sí puede evitar desplazamientos, esperas y esa sensación de estar dando vueltas por una ventanilla invisible.

La clave está en saber qué se puede renovar por internet, qué necesita una parte presencial y qué solo permite pedir cita previa. Aquí va el resumen práctico, sin rodeos:

Documento o trámite Qué puedes hacer desde el móvil Condición principal Certificado digital Renovarlo por internet Hacerlo 60 días antes de que caduque y autenticarse con el mismo certificado Demanda de empleo Renovarla cada 3 meses Acceder a la Oficina Virtual o web/app autonómica Carnet de conducir Tramitar la renovación tras el psicotécnico Acudir antes a un Centro de Reconocimiento de Conductores DNI Pedir cita previa Elegir provincia, ciudad, lugar, fecha y hora Pasaporte Pedir cita previa Confirmar la cita y recibir justificante

Como ves, hay trámites que ya se pueden dejar bastante encarrilados desde el teléfono. Otros siguen teniendo su parte presencial, porque la administración avanza, sí, pero todavía le gusta mantener alguna tradición de las de siempre.

Cómo renovar el certificado digital desde el móvil antes de que caduque

El certificado digital es una herramienta que permite identificarse por internet ante la administración. En la práctica, funciona como una especie de llave digital para hacer gestiones oficiales sin tener que ir físicamente a una oficina.

Puedes renovarlo por internet si te autenticas con el mismo certificado que quieres renovar. Además, debes hacerlo durante los 60 días anteriores a su caducidad. Este trámite solo se puede realizar para persona física y para representante en el caso de administradores únicos y solidarios.

Para empezar, hay que entrar en la FNMT desde la web o desde su aplicación, disponible gratis para iOS en la App Store y para Android en Google Play Store. En la web se debe buscar el apartado Renovar, mientras que en la app hay que ir a Ver certificados Solicitados.

Después tendrás que autenticarte con tu certificado digital. Una vez iniciado el proceso, recibirás en el móvil un Código de Solicitud, que conviene guardar bien para no acabar buscándolo entre notificaciones, capturas y mensajes perdidos. Aproximadamente una hora después, podrás usar ese código para descargar el nuevo certificado desde la web de la FNMT.

Cómo renovar la demanda de empleo cada 3 meses desde el teléfono

La demanda de empleo es la inscripción que acredita que una persona está en búsqueda activa de trabajo. Renovarla es importante porque permite seguir accediendo a los servicios y prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Este trámite debe hacerse cada 3 meses. Desde el móvil puedes acceder a la Oficina Virtual de los servicios públicos de empleo o usar la web o aplicación de tu comunidad autónoma. En el caso de Navarra, por ejemplo, se puede hacer desde la página o la aplicación correspondiente del SNE – Nafar Lansare, disponible para Android e iOS.

Para entrar, puedes identificarte con DNI electrónico, certificado digital, Cl@ve o usuario y contraseña. El DNI electrónico es el documento físico con función digital para identificarse en trámites online, mientras que Cl@ve es un sistema de acceso para entrar en servicios públicos por internet.

Una vez dentro, hay que elegir la opción Renovar la demanda y seguir las instrucciones. Tras confirmar los datos personales y laborales y aceptar las condiciones, recibirás un justificante de renovación en la app si has hecho el trámite desde allí, o en el correo electrónico si lo has hecho desde la web.

Cómo renovar el carnet de conducir con ayuda del móvil

La renovación del carnet de conducir no puede hacerse íntegramente por internet. Aquí el móvil ayuda bastante, pero antes hay que acudir físicamente a un Centro de Reconocimiento de Conductores para realizar el examen psicotécnico, que es la prueba que acredita si tienes las condiciones necesarias para conducir.

Además, necesitarás DNI electrónico, certificado electrónico o credenciales Cl@ve. El certificado electrónico sirve para identificarte en trámites online, igual que el certificado digital, y las credenciales Cl@ve permiten acceder a servicios de la administración por internet.

La DGT envía avisos unos meses antes de que caduque el carnet, tanto por correspondencia como en la app miDGT. Una vez pidas cita y superes el psicotécnico, tendrás 90 días para hacer el trámite de renovación.

Después debes comprar y descargar el justificante de la tasa de Tráfico. La tasa es el pago administrativo necesario para tramitar la renovación, el típico peaje burocrático que no suele faltar en estos asuntos. Puedes hacerlo desde el enlace correspondiente o desde la app miDGT, disponible en la App Store de Apple para iOS y en Google Play Store para Android.

Luego hay que rellenar la solicitud del Registro Electrónico, que es el sistema online para presentar documentos oficiales ante la administración. Para ello necesitarás la app Adobe Acrobat Reader para PDF, disponible gratis para Android y para iOS. En el formulario tendrás que poner tus datos, indicar como organismo destinatario tu Jefatura u Oficina de Tráfico más cercana y escribir en el asunto Renovación permiso de conducir junto al número de DNI del solicitante.

Finalmente, en la sección de documentos anexos debes añadir el impreso oficial de solicitud, el informe de aptitud psicofísica y el resguardo del pago de la tasa o el número de tasa correspondiente. El informe de aptitud psicofísica es el documento que acredita que has superado el reconocimiento médico. Aunque el móvil agiliza el proceso, en la práctica el centro médico al que debes acudir obligatoriamente puede hacer los trámites por ti si así lo deseas.

¿Se puede renovar el DNI o el pasaporte desde el móvil?

En el caso del DNI y el pasaporte, el móvil sirve para pedir cita previa, pero no para completar la renovación. Es decir, puedes adelantar el primer paso y organizarte mejor, pero tendrás que acudir presencialmente para terminar el trámite.

Para hacerlo, debes entrar en la web de solicitud de cita previa para DNI y pasaporte. Puedes acceder con tu DNI electrónico o con los datos del DNI. Si has perdido el DNI o te lo han robado, existe otra opción para verificar tu identidad.

Después tendrás que elegir provincia y ciudad, seleccionar una localidad y un lugar disponible para la cita y, finalmente, escoger fecha y hora. Tras rellenar algunos datos personales, solo queda confirmar la cita.

Una vez confirmada, recibirás un justificante para tener claro cuándo acudir. Y esto, aunque no sea una renovación completa desde el sofá, ya evita el clásico momento de mirar horarios, llamar, volver a mirar y acabar dejándolo para otro día.

Recomendaciones prácticas para hacer estos trámites sin perder tiempo

Antes de empezar cualquier renovación desde el móvil, conviene tener claro qué documento quieres gestionar y qué nivel de identificación exige cada trámite. No es lo mismo renovar la demanda de empleo que tramitar el carnet de conducir, porque en este último caso hay una parte presencial obligatoria. Para evitar líos, estos son los pasos más útiles antes de meterte en faena:

Revisa si el trámite se puede completar online o si solo permite pedir cita previa. Comprueba si necesitas DNI electrónico, certificado digital, certificado electrónico, Cl@ve o usuario y contraseña. Guarda los justificantes que recibas, ya sea en la app o en el correo electrónico. En el certificado digital, recuerda iniciar la renovación durante los 60 días anteriores a la caducidad. En el carnet de conducir, ten presente que tras pasar el psicotécnico dispones de 90 días para completar la renovación.

En resumen, el móvil no elimina todos los trámites presenciales, pero sí reduce bastante el camino. Para el certificado digital y la demanda de empleo puede ser decisivo, para el carnet de conducir sirve para avanzar buena parte del proceso y para el DNI o el pasaporte permite, al menos, pedir cita sin pelearte con horarios desde una oficina.