Los interioristas apuestan por ventiladores a ras de techo para ganar frescor sin romper la decoración

En verano, refrescar la casa sin disparar la factura se convierte casi en deporte nacional. Y ahí los ventiladores de techo vuelven a aparecer como ese clásico que nunca se fue del todo. El problema, claro, es que no siempre quedan bien en el salón, la cocina o el dormitorio. A veces refrescan, sí, pero también dejan a la vista tornillos, barras y mecanismos que rompen esa estética limpia que tantos buscan en casa. Faro Barcelona ha presentado un sistema pensado precisamente para resolver ese detalle. La idea es sencilla: colocar el ventilador de techo de una forma mucho más integrada, casi a ras del techo y con un acabado más elegante.

¿Qué ha presentado Faro Barcelona para renovar los ventiladores de techo?

Faro Barcelona ha desarrollado un sistema de fijación empotrable que permite instalar un ventilador de techo de forma mucho más discreta. El objetivo es que el mecanismo de agarre quede prácticamente invisible, evitando esa sensación de aparato añadido que a veces no encaja con una decoración cuidada.

La clave está en que el ventilador se coloca prácticamente pegado al techo. Es decir, queda a ras de techo, una solución que busca mantener la brisa del ventilador sin sacrificar la estética de la estancia. Dicho de forma sencilla: menos piezas a la vista y más sensación de orden.

¿Por qué este sistema está llamando la atención de los interioristas?

El sistema se apoya en una tapa magnética que funciona con imanes. Esta tapa permite ocultar el mecanismo de agarre y despedirse de los tornillos visibles, que suelen ser uno de esos detalles pequeños pero bastante molestos cuando se busca una decoración limpia. No es que un tornillo arruine una casa, pero desde luego tampoco ayuda a que parezca una revista de interiorismo.

Además, la tapa puede pintarse del mismo color que el techo. Esto permite que el ventilador se integre mejor en la decoración y se adapte a distintos estilos. De ahí que la solución esté causando interés entre interioristas, especialmente en proyectos donde se busca una imagen más ordenada y coherente.

¿Sirve para techos bajos o inclinados?

Según la información proporcionada, este sistema resulta especialmente útil en espacios con techos no muy altos. Al quedar prácticamente a ras de techo, ayuda a reducir la sensación de volumen del ventilador y consigue que el aparato se perciba de una manera más integrada.

También puede adaptarse a techos inclinados. Este detalle amplía sus posibilidades de uso y permite que el ventilador no quede limitado solo a estancias con techos rectos o convencionales. Por tanto, la propuesta no solo busca mejorar la estética, también facilitar su encaje en distintos tipos de vivienda.

¿Por qué los ventiladores siguen siendo una alternativa al aire acondicionado?

Los ventiladores de techo llevan décadas presentes en los hogares, pero siguen teniendo protagonismo en plena ola de calor. Frente al aire acondicionado, se presentan como una opción más sencilla para mover el aire y generar una brisa agradable en verano.

El dato más llamativo es el consumo: usar un ventilador puede suponer hasta un 90% menos de electricidad frente al aire acondicionado. Y eso, cuando llega la factura, se nota. Porque refrescarse está muy bien, pero hacerlo sin que el recibo venga con susto incluido siempre se agradece.

Cómo usar mejor un ventilador de techo en verano e invierno

Los ventiladores de techo no solo sirven para el verano. Muchos modelos modernos incluyen una función de giro inverso, pensada para los meses de invierno. Como el aire caliente tiende a subir y quedarse acumulado en el techo, el giro contrario ayuda a empujarlo hacia abajo y repartir mejor la calefacción.

Para sacarles partido sin complicarse, conviene tener claras estas ideas básicas:

En verano, el ventilador ayuda a crear una brisa agradable y puede usarse como alternativa al aire acondicionado.

En días de mucho calor, puede combinarse con el aire acondicionado para distribuir el aire frío de forma más homogénea por la habitación.

En invierno, los modelos con giro inverso ayudan a mover el aire caliente acumulado en el techo.

En estancias con techos bajos, un sistema a ras de techo puede mejorar la integración visual del aparato.

Si se busca un acabado más discreto, pintar la tapa magnética del mismo color del techo ayuda a mimetizar el conjunto.

En consecuencia, el ventilador deja de ser solo un aparato práctico para convertirse también en una pieza más dentro de la decoración. Y esa es precisamente la parte que más interesa a quienes quieren refrescar la casa sin llenar el techo de elementos demasiado visibles.

Los ventiladores ganan sitio en salones, cocinas y dormitorios

La decoración ha ido cambiando la forma de ver los ventiladores de techo. Ya no se contemplan solo como una solución funcional para mover el aire, sino como un elemento que puede formar parte del diseño de la casa. Por eso han aparecido modelos con aspas escondidas en plafones que también funcionan como lámpara, o con aspas de ratán para dar un aire más bohemio.

Con este nuevo sistema de Faro Barcelona, la tendencia va un paso más allá: hacer que el ventilador se vea menos, se integre mejor y no rompa la estética del espacio. Para quienes quieren una casa fresca, ordenada y sin renunciar al estilo, la propuesta parece tener bastante sentido. Refrescar sí, pero sin que el techo parezca una exposición de mecanismos.