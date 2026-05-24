Los trabajadores que se jubilen en 2027 deberán cumplir nuevos requisitos para cobrar el 100% de la pensión

Más de 96.000 trabajadores empezaron a cobrar su pensión en el primer trimestre de 2026. El tiempo medio de resolución en marzo fue de 11,7 días, aunque el plazo máximo legal es de 90 días.

La Seguridad Social dispone de hasta 90 días para resolver una solicitud de pensión de jubilación. No obstante, los últimos datos muestran que los expedientes se están aprobando mucho antes: en marzo, último dato disponible, la media fue de 11,7 días.

En los tres primeros meses de 2026, 96.612 trabajadores se dieron de alta como nuevos jubilados y comenzaron a cobrar su prestación. La cuantía mensual media de estas nuevas altas ascendió a 1.653,6 euros. Una cifra importante para quienes están a las puertas del retiro y se preguntan: ¿cuándo llegará la aprobación?

Cuánto tarda la Seguridad Social en aprobar una pensión de jubilación

El dato clave es doble. La ley permite a la Administración un máximo de 90 días para contestar, pero la resolución media de marzo fue de apenas 11,7 días.

Esto quiere decir que muchos trabajadores pueden recibir antes la aprobación si la solicitud está correctamente presentada. De ahí que convenga revisar bien los datos y evitar errores que puedan retrasar el expediente, especialmente cuando se acerca el momento de calcular qué pensión corresponde en 2026 a quienes han cotizado 15 años.

Además, el 66,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria, lo que equivale a 64.160 altas.

Qué trabajadores acceden antes o retrasan su jubilación en España

La jubilación demorada voluntaria gana peso. Casi un 13% de las nuevas altas fueron de este tipo, en concreto un 12,7%, casi dos puntos más que al cierre de 2025 y ocho puntos por encima de 2019.

Por lo tanto, cada vez más trabajadores alargan su vida laboral. Como consecuencia, y por la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa ya en 65,2 años, frente a los 64,4 de 2019. Vamos, que retrasar el retiro ya no es tan raro.

La Seguridad Social recuerda que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para demorar la jubilación y se reconfiguró el marco legal del retiro anticipado, una cuestión clave para quienes analizan cómo puede afectar la jubilación anticipada a la cuantía final de la pensión.

La nueva edad de jubilación en 2027 y sus requisitos cotizados

A partir del 1 de enero de 2027 llegarán cambios importantes:

Jubilación ordinaria: 67 años con menos de 38 años y seis meses cotizados, o 65 años si se supera ese periodo.

Anticipada voluntaria: hasta 24 meses antes, con edad mínima de 65 años o 63 años según la cotización.

Anticipada forzosa: hasta 48 meses antes, con edad mínima de 63 años o 61 años en carreras largas.

En los dos tipos de jubilación anticipada se aplican coeficientes reductores. De forma general, van del 21% al 3,26%, y en la modalidad forzosa pueden alcanzar el 30% con cuatro años de anticipo. Por eso, conviene tener presentes los cambios previstos cuando la jubilación cambia en 2027 y sube la edad legal.