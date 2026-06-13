El secreto para que una vivienda pequeña parezca más grande está en algo que muchos propietarios pasan por alto

Beatriz Almeida y Alberto Rubial, del estudio MINIMO, explican que vivir mejor no depende tanto de los metros cuadrados como de la luz, la distribución y la calidad espacial.

Durante años, una buena vivienda se asociaba casi siempre a tener más metros, más habitaciones y más espacio para acumular cosas. Sin embargo, esa idea está cambiando. Los arquitectos Beatriz Almeida y Alberto Rubial, del estudio MINIMO, defienden que una casa pequeña bien diseñada puede ser mucho más cómoda que una grande mal resuelta.

Su enfoque parte de una idea clara: reducir el ruido mental dentro de casa. En sus proyectos, desde microviviendas hasta edificios residenciales y casas unifamiliares construidas en CLT, priorizan la luz natural, la flexibilidad y los materiales honestos por encima de sumar metros sin sentido. Y ojo, porque esto afecta mucho más a la vida diaria de lo que parece.

El error al reformar viviendas pequeñas que más puede condicionar el confort

Almeida y Rubial coinciden en que uno de los fallos más caros al comprar o reformar un piso pequeño es pensar solo en metros y no en calidad espacial. Según explican, muchas personas intentan sacar una habitación más o aprovechar cada centímetro, pero terminan viviendo en casas en las que no apetece estar.

El problema aparece, sobre todo, cuando se llenan las viviendas de pasillos, puertas y estancias cerradas que “sobre el plano” parecen eficientes, pero que en el día a día resultan agotadoras.

También advierten de otro error habitual: gastar mucho dinero en acabados o mobiliario sin replantear la estructura de la casa. En ocasiones, mover bien dos tabiques puede transformar más una vivienda que invertir veinte mil euros extra en materiales. Antes de reformar, conviene fijarse en varios aspectos clave:

La entrada de luz natural y la orientación de la vivienda.

La posibilidad de abrir espacios y eliminar recorridos innecesarios.

La ubicación del almacenamiento y de los servicios.

La flexibilidad para adaptar la casa a distintos usos.

Esto quiere decir que una reforma no empieza eligiendo suelos o muebles, sino entendiendo cómo se vive realmente dentro de esa vivienda.

Qué buscan los jóvenes en pisos pequeños para vivir mejor cada día

Los arquitectos explican que cada vez más jóvenes prefieren menos metros, pero mejor pensados. ¿De qué sirve una casa grande si está llena de habitaciones vacías o mal aprovechadas?

Hoy se valora más la luz, la ubicación, el tiempo y la flexibilidad. Además, la vivienda ya no es solo un lugar para dormir. También puede ser oficina, refugio, comedor con amigos y espacio de descanso.

Aspecto que se valora Cómo influye en la vivienda pequeña Luz natural Hace que el espacio resulte más amplio y agradable Almacenamiento integrado Evita el desorden y libera metros útiles Espacios flexibles Permiten trabajar, descansar o recibir visitas Materiales honestos Aportan calma y envejecen mejor

La cocina también ha cambiado de papel. Ya no se entiende como un espacio secundario escondido al fondo de la casa, sino como un punto central de la vida doméstica.

Cuándo una vivienda pequeña puede transformar la forma de vivir

Para Almeida y Rubial, una vivienda pequeña bien diseñada puede mejorar radicalmente la vida de quien la habita. Menos mantenimiento, menos recorridos absurdos y menos espacios muertos ayudan a que la rutina sea más ligera.

También señalan que estas casas obligan a tomar decisiones más precisas: dónde entra la luz por la mañana, cómo se guarda la ropa, cómo se cocina mientras se habla con alguien o cómo se descansa.

Por eso, no siempre se trata de añadir. A veces, la clave está precisamente en quitar. Menos pasillos, menos piezas cerradas y menos decisiones tomadas por tendencia pueden dar como resultado una vivienda mucho más cómoda.