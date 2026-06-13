El Imserso ya envía las cartas a los pensionistas para los viajes de 2026 con información importante sobre precios

Los pensionistas inscritos en el programa de turismo empiezan a recibir la comunicación oficial. El documento mantiene los suplementos de hasta 200 euros y abre un plazo para modificar datos o modalidad de viaje.

El Imserso ha iniciado el envío de cartas a los usuarios inscritos en su programa de turismo para la temporada 2026/2027. Con esta comunicación, el organismo da el primer paso de una campaña que, salvo cambios de última hora, comenzará a comercializarse el próximo mes de septiembre.

Los viajes del Imserso mantienen los recargos que afectan a muchos pensionistas

La documentación remitida confirma una de las cuestiones que más preocupación había generado entre los usuarios: se mantienen los suplementos aplicados en la temporada actual.

En concreto, los pensionistas volverán a pagar 100 euros adicionales por viajar en temporada alta y otros 100 euros en caso de contratar un segundo viaje o posteriores dentro del mismo periodo. Es decir, algunos usuarios podrían asumir un recargo total de hasta 200 euros.

Esta medida no ha pasado desapercibida. De hecho, ya había provocado rechazo entre parte de los pensionistas y una caída notable de la demanda. ¿Compensa viajar si el precio final sube tanto? Esa es la pregunta que muchos usuarios se hacen antes de reservar.

El Imserso reserva plazas con tarifa reducida para pensionistas con menos recursos

Por otro lado, el organismo confirma la reserva de 7.447 plazas destinadas a pensionistas con menores recursos económicos. Estos beneficiarios podrán acceder al programa con una tarifa reducida de 50 euros.

La medida fue presentada hace un año como una de las novedades más destacadas, aunque la respuesta de los usuarios no ha cumplido las previsiones iniciales. La demanda registrada se ha situado por debajo de lo esperado, pese al precio reducido.

Aun así, esta opción sigue siendo importante para quienes quieren viajar y cuentan con ingresos más ajustados. En estos casos, la tarifa de 50 euros puede marcar la diferencia entre participar o quedarse fuera del programa.

El plazo para corregir datos o cambiar modalidad será del 22 de junio al 10 de julio

Las cartas también informan de un trámite clave para los pensionistas inscritos: la posibilidad de revisar sus datos personales, corregir errores o modificar la modalidad de viaje elegida.

El calendario fijado por el Imserso establece que estas gestiones podrán realizarse entre el 22 de junio y el 10 de julio. Por lo tanto, conviene revisar bien la comunicación recibida y no dejar el trámite para el último día, que luego llegan las prisas.

La gestión será especialmente relevante para quienes hayan detectado fallos en sus datos o deseen cambiar el tipo de viaje solicitado. Además, Ávoris y Mundicolor seguirán encargándose de la gestión de los viajes del programa.