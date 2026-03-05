Más personas podrán acceder a los subsidios del SEPE gracias a la subida del salario mínimo en 2026

La subida del salario mínimo en 2026 no solo mejora las nóminas. También mueve al alza el límite de rentas para acceder a varios subsidios por desempleo.

La actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) fijada en el Real Decreto 126/2026 ha elevado hasta 915,75 euros mensuales la renta máxima que SEPE utiliza como referencia general de carencia de rentas (el 75% del SMI mensual en 14 pagas) para varios subsidios por desempleo.

Cómo afecta la subida del SMI 2026 al acceso a subsidios del SEPE

El SMI no solo influye en las nóminas, también arrastra cambios automáticos en las ayudas. Al subir esa cifra oficial, se mueve el filtro económico que se aplica a los solicitantes y aumenta el margen para quienes tienen ingresos ajustados.

Con el SMI de 2026 ya fijado, el organismo ha detallado en sus comunicaciones la cuantía del salario mínimo y su reflejo en la tabla de cuantías anuales, donde se recoge la renta máxima permitida para acceder a los subsidios. Estas son las cifras oficiales que conviene tener delante al revisar el requisito económico en 2026:

Referencia Dato en 2026 Fuente oficial SMI mensual (14 pagas) 1.221 euros BOE Real Decreto 126/2026 SMI anual 17.094 euros Real Decreto 126/2026 Renta máxima de acceso a subsidio 75% SMI: 915,75 euros al mes Tabla de cuantías anuales del SEPE

Ese tope de 915,75 euros mensuales, equivalente al 75% del SMI mensual en 14 pagas, es el corte general que se utiliza para evaluar la carencia de rentas en distintos subsidios, incluida la ayuda para mayores de 52 años.

Cómo se calculan las rentas que pueden dejarte fuera del subsidio

El requisito de carencia de rentas no se limita al salario. En el cálculo entran rendimientos del trabajo (sueldos, pagas, trabajos esporádicos), capital mobiliario (intereses, dividendos), capital inmobiliario (alquileres), ingresos de actividades económicas por cuenta propia y prestaciones o pensiones.

El error más común es comparar los ingresos con el umbral equivocado o con un valor desactualizado. Para estos subsidios se toma el 75% del SMI mensual en 14 pagas y, en 2026, el límite correcto es el de 915,75 euros que figura en la tabla oficial.

Subsidio para mayores de 52 años y efecto de la subida del SMI

El subsidio para mayores de 52 años es uno de los más afectados, porque exige una carencia de rentas muy estricta y, al mismo tiempo, mantiene cotización para la futura pensión mientras se cobra.

La subida del SMI no cambia la cuantía mensual de esta ayuda, pero sí el límite de ingresos: con los mismos importes que antes podían superar el tope, ahora el expediente puede pasar de denegado a viable si la renta queda por debajo de 915,75 euros mensuales y, además, se tienen 52 años o más, se acreditan cotizaciones suficientes para la jubilación y por desempleo, se está inscrito como demandante y se cumple el compromiso de actividad en el periodo de referencia de cada solicitud, prórroga o reanudación. ¿Has recalculado ya tus rentas con las cifras del SMI 2026?

Comprueba en SEPE subsidio y requisitos.

Calcula tus rentas con umbral 2026.

Revisa ingresos irregulares prorrateados sobre límite.

Guarda justificantes y extractos por si los piden.

En resumen, el filtro económico se ha movido al alza por la subida del salario mínimo y, para quienes estaban muy cerca del límite, este ajuste puede ser la diferencia entre no poder solicitar un subsidio y entrar en el criterio que aplica el SEPE.