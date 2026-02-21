Qué calendario de festivos se aplica si teletrabajas en tu empresa

Quienes teletrabajan tienen los mismos 14 festivos que el resto, pero normalmente se aplica el calendario del centro de trabajo salvo pacto distinto con la empresa. Cuando llega un festivo o un puente surge la duda: ¿sigo los festivos de la sede o los de la ciudad desde la que estoy trabajando en remoto? La ley ofrece una respuesta sencilla y deja margen para acuerdos.

Qué festivos corresponden al teletrabajo según el centro de trabajo habitual

El Estatuto de los Trabajadores fija 14 fiestas laborales al año, de carácter retribuido y no recuperable. La regla general es clara: sin pacto específico, la persona que teletrabaja sigue los festivos del lugar donde está su centro de trabajo o la sede de la empresa. Es el mismo criterio que se utiliza cuando la jornada es presencial. Para situarse mejor, los 14 festivos se reparten así:

8 nacionales; 4 autonómicos; 2 locales.

Así, aunque teletrabajes desde otra provincia o desde otra comunidad, se aplicarán los festivos de la localidad a la que esté adscrito tu puesto, salvo acuerdo distinto con la empresa.

Cómo saber qué festivos se aplican si teletrabajas desde otra ciudad

¿Y si trabajas desde otra ciudad y no tienes claro qué calendario te corresponde? Lo primero es revisar el contrato y el acuerdo de trabajo a distancia, donde deben constar el centro de trabajo de referencia y el lugar elegido para teletrabajar, según la Ley 10/2021.

Si aparece un centro concreto, lo habitual es que sus festivos autonómicos y locales marquen tus días libres. Ante cualquier duda, mejor comentarlo con la empresa antes de que llegue un puente. Para verlo de un vistazo, esta tabla resume las situaciones más frecuentes:

Situación Festivos que se aplican Teletrabajo sin pacto Calendario del centro de trabajo Teletrabajo con pacto por residencia Calendario de la localidad de residencia Dudas sobre el centro asignado Calendario del centro que figure en la documentación

Acuerdos entre empresa y persona teletrabajadora para adaptar los festivos

Empresa y persona teletrabajadora pueden pactar un calendario distinto cuando vivir en otra ciudad hace más lógico seguir los festivos de la residencia y no los de la sede. Si ambas partes lo consideran conveniente, se puede fijar por escrito que se apliquen esos días en lugar de los de la empresa.

Por tanto, conviene dejar claro el calendario en el contrato o en el acuerdo de trabajo a distancia. Si planeas cambiar de ciudad o pasar una temporada trabajando desde otro lugar, habla con la empresa antes del próximo festivo y evitarás sorpresas de última hora, que nunca sientan bien.