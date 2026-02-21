La ayuda indefinida de la Seguridad Social que ya supera los 546 euros al mes

La prestación, con una cuantía media de 546,8 euros al mes por hogar, se pagará de forma indefinida a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica que sigan cumpliendo las condiciones exigidas.

El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas que viven solas o en una unidad de convivencia sin recursos suficientes. En enero de 2026 llegó a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas, con una nómina total de 457,7 millones de euros, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital y por qué se cobra de forma indefinida

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital? La respuesta es clara: se trata de una prestación de carácter indefinido. La Seguridad Social la seguirá abonando mientras la persona o la unidad de convivencia mantenga los requisitos y comprobará de manera regular que la situación de vulnerabilidad económica se mantiene.

Además, el Ingreso Mínimo Vital es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital y requisitos que hay que cumplir

¿Quién puede solicitar esta prestación? Para acceder al Ingreso Mínimo Vital es imprescindible tener residencia legal y efectiva en España, encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y cumplir determinadas condiciones en la unidad de convivencia. Dicho de forma sencilla, hay que acreditar que no se tienen recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Requisitos generales:

Tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada durante el último año, con excepciones para menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata o de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género, acreditada mediante certificado de empadronamiento.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, acreditada teniendo en cuenta el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas de la persona o la unidad de convivencia.

Que la unidad de convivencia esté formada al menos desde hace seis meses, circunstancia que se demuestra mediante libro de familia, certificados del registro civil o padronales.

Perfil de las familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital y ayudas para la infancia

El 41% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son niños y adolescentes, 1.001.789 en total, y más de dos tercios de las familias cubiertas, 552.281 hogares, conviven con menores de edad. De ellas, 135.204 son hogares monoparentales para quienes la prestación supone un apoyo en el día a día.

Una de las herramientas para proteger a estos menores es el complemento de ayuda para la infancia, conocido como CAPI, que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. En enero, 552.300 hogares recibieron este complemento, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores. Para verlo de un vistazo, estas son las cuantías del CAPI según la edad de los menores:

Edad del menor Cuantía mensual del CAPI 0 a 3 años 115 euros 3 a 6 años 80,5 euros 6 a 18 años 57,5 euros

Estos importes se suman a la prestación principal y refuerzan la protección de los niños y adolescentes en hogares con menos recursos. El objetivo del Ingreso Mínimo Vital y de sus complementos es ofrecer una red de seguridad a quienes más lo necesitan, siempre que sigan cumpliendo los requisitos establecidos.