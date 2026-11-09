Puerto del Rosario ofrece hasta 750 euros de ayuda al alquiler dando prioridad a estas solicitudes

Las ayudas al alquiler de Puerto del Rosario cubren seis meses con un máximo de 125 euros mensuales. La documentación determina el orden.

Puerto del Rosario mantiene abierta la convocatoria de ayudas al alquiler publicada el 30 de octubre de 2026 en el boletín provincial. Dispone de 190.000 euros y permite recibir hasta 750 por beneficiario, repartidos sobre seis mensualidades subvencionables. Las ayudas al alquiler de Puerto del Rosario se conceden por orden de solicitud completa. Ese detalle resulta decisivo para las familias, porque entregar primero un expediente incompleto no conserva la prioridad inicial.

Las ayudas al alquiler de Puerto del Rosario tienen dos límites simultáneos

El importe puede alcanzar el 75% del alquiler acreditado, aunque nunca superar 125 euros al mes. Para una renta de 600 euros, ese porcentaje daría 450, pero el límite reduce la ayuda a 125. Durante seis meses, el hogar pagaría 3.600 euros y recuperaría como máximo 750. La cobertura efectiva sería del 20,83%, siempre que todos los recibos resulten subvencionables. Este cálculo evita interpretar que el Ayuntamiento abona tres cuartas partes de cualquier alquiler. Las ayudas municipales al alquiler pueden establecer límites muy distintos.

Las bases fijan un contrato de hasta 750 euros mensuales y una duración mínima de un año. La vivienda debe estar en el municipio, constituir el domicilio habitual y reunir condiciones de habitabilidad. Quedan fuera las habitaciones, los subarriendos y los espacios destinados a usos diferentes del residencial. Tampoco se admite que convivan dos familias distintas en la vivienda subvencionada. Con una renta contractual de 750 euros, el máximo mensual de 125 cubriría una sexta parte. El resto seguiría correspondiendo al inquilino, incluso cuando cumpliera todos los requisitos económicos.

Los ingresos de todos los convivientes cuentan para acceder

Puede solicitar la ayuda una persona mayor de edad o menor emancipada que figure como titular del contrato. Se exigen 24 meses continuados de empadronamiento y residencia anteriores a la solicitud. El domicilio registrado debe coincidir con el del arrendamiento. El límite general de ingresos conjuntos asciende a 25.200 euros anuales. Incluye a quienes tienen su residencia habitual en la vivienda, aunque no aparezcan como titulares del contrato. Por tanto, presentar la petición a nombre de quien menos cobra no permite excluir las rentas de los demás convivientes.

El umbral sube a 29.400 euros para familias numerosas generales y a 33.600 para las de categoría especial. Las bases contemplan incrementos adicionales por discapacidad reconocida desde el 33%, violencia de género o dependencia de grado II o III. Cada supuesto previsto añade medio IPREM, equivalente a 4.200 euros sobre la referencia anual utilizada. El cálculo incluye salarios, pensiones, prestaciones y otros recursos definidos en la convocatoria. Es un programa municipal diferente del complemento para pensionistas, que tiene sus propias condiciones. Las compatibilidades deben comprobarse sin superar el gasto subvencionado.

Subsanar documentos cambia la posición de la solicitud

La nota informativa municipal menciona concurrencia competitiva, pero el apartado tercero de las bases establece expresamente concesión directa por orden de expedientes completos. Para tramitar debe seguirse el texto publicado en el BOP. Si falta un documento, la posición se determina por el registro de entrada de la subsanación. Un ejemplo permite medir la consecuencia. Una petición presentada el primer día, completada después de otra ya correcta, quedaría detrás de esta última. La financiación disponible limita las concesiones, aunque se reúnan las demás condiciones para recibir la subvención.

El expediente requiere los modelos oficiales, identificación, padrón histórico, contrato, datos familiares, acreditación de ingresos y cuenta bancaria. Para asalariados se solicitan las tres últimas nóminas; pensionistas y desempleados deben aportar los certificados correspondientes. También se pide la declaración del último ejercicio fiscal cerrado o la documentación tributaria alternativa. Los pagos del alquiler deben quedar acreditados mediante transferencias o ingresos en la cuenta del arrendador. Un recibo manual por entrega de efectivo no sirve. Si el propietario es una empresa, el abono tiene que constar a su nombre.

Hay quince días hábiles y algunas exclusiones especialmente relevantes

Las bases conceden quince días hábiles desde su publicación en el BOP del 30 de octubre. La solicitud se registra presencialmente o por vía electrónica ante el Ayuntamiento, identificando la convocatoria de alquiler de 2026. Cuando exista un requerimiento de subsanación, habrá diez días hábiles para atenderlo. Una exclusión relevante afecta a quienes recibieron esta misma ayuda municipal el año anterior. También pueden denegarla por determinados parentescos con el arrendador, recursos patrimoniales suficientes o agotamiento del presupuesto. No basta con comprobar únicamente el padrón y la renta mensual.

El plazo máximo para resolver es de seis meses desde el cierre de solicitudes, con silencio desestimatorio. La concesión se publica en la sede municipal y el pago previsto es único mediante transferencia. Los requisitos deben mantenerse hasta recibir la totalidad del importe. Los cambios relevantes han de comunicarse en veinte días hábiles. Frente a una denegación expresa cabe reposición en un mes o recurso judicial en dos, conforme a las bases. La documentación completa puede consultarse en el BOP de Las Palmas, anuncio 3.506, páginas 18752 a 18763.