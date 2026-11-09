El Gobierno mueve ficha con la homologación de títulos extranjeros y firma un acuerdo con la UNED

La homologación de títulos extranjeros contará con la herramienta digital de la UNED para apoyar a las universidades que desarrollan requisitos complementarios.

La homologación de títulos extranjeros incorpora un apoyo técnico de la UNED tras el acuerdo publicado en el BOE del 3 de noviembre. La universidad pondrá su herramienta Valija Virtual a disposición de los centros que desarrollan requisitos formativos complementarios. La encomienda tendrá una duración inicial de doce meses. El cambio facilita la coordinación de esas actuaciones, pero cada solicitante deberá superar las condiciones recogidas en su resolución y acreditar después su cumplimiento.

La homologación de títulos extranjeros recibe apoyo técnico durante doce meses

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la UNED firmaron el acuerdo el 22 de octubre. Su eficacia comienza con la publicación en el BOE y admite una prórroga expresa, con un máximo total de veinticuatro meses. El Ministerio facilitará la información y documentación necesarias para ejecutar las tareas. La medida interesa a quienes necesitan reconocer su formación para ejercer o acceder a convocatorias. Las bolsas docentes de Andalucía, convocadas en septiembre, ilustran la exigencia de acreditar debidamente los títulos extranjeros para participar.

La herramienta digital se denomina Valija Virtual y aparece identificada también como valija INAP. Se destina a universidades que desarrollan requisitos complementarios, para coordinar las pruebas y las actuaciones materiales o técnicas asociadas. La encomienda no transfiere la titularidad de las competencias del Ministerio. Tampoco establece una convocatoria individual con fechas de examen, plazas o inscripción para solicitantes. La novedad administrativa consiste en proporcionar soporte a las universidades. El resultado de cada expediente continúa sujeto al procedimiento y a la resolución que corresponda.

La resolución individual determina qué formación falta por completar

El Real Decreto 889/2022 permite una homologación condicionada cuando se detectan carencias de conocimientos, competencias o determinadas prácticas académicas. La resolución debe identificar expresamente los requisitos pendientes. Por tanto, recibir una respuesta favorable condicionada exige una actuación posterior de la persona interesada. El artículo 19 contempla cuatro modalidades: prácticas académicas, prueba de aptitud, proyecto o trabajo académico o técnico, y cursos que subsanen las carencias. La combinación aplicable depende de lo establecido en el expediente, no de la preferencia personal por una modalidad concreta.

La norma permite desarrollar esos requisitos en una o varias universidades españolas elegidas por el interesado. Existe una condición decisiva: deben tener implantado y vigente el título oficial español al que se pretende homologar. Antes de matricularse, debe comprobarse esa correspondencia y la oferta concreta del centro. El acuerdo con la UNED no convierte cualquier curso universitario en válido para cumplir una resolución. La universidad que organiza la actividad y el órgano que tramita la homologación intervienen en etapas distintas del procedimiento.

Los plazos individuales dependen de la norma y de las ampliaciones

El artículo 19 del Real Decreto 889/2022 fija inicialmente cuatro años para desarrollar y superar los requisitos complementarios, desde la notificación. Su vencimiento sin cumplirlos deja sin eficacia la homologación condicionada e impide pedir una nueva homologación del mismo título en ese supuesto. Sin embargo, existen ampliaciones que obligan a comprobar cada expediente. Una resolución publicada el 5 de junio de 2025 añadió dos años a determinados plazos de cuatro. Se aplica a procedimientos en tramitación cuando produjo efectos, siempre que el plazo inicial no hubiera vencido.

Otra resolución, publicada el 17 de junio de 2025, amplió en dos años determinados plazos de seis previstos bajo el régimen de 2014. También exige que el procedimiento siguiera en tramitación y que no hubiera vencido el plazo inicial. Así, no todos los expedientes parten del mismo límite ni se benefician automáticamente de idéntica ampliación. La disposición transitoria del decreto de 2022 conserva las reglas aplicables a procedimientos anteriores. El acuerdo con la UNED no sustituye esas resoluciones ni reinicia el cómputo individual.

La credencial se expide después de acreditar que se han superado los requisitos

El artículo 20 establece que, en una homologación condicionada, la credencial se expide después de acreditar ante el órgano instructor la superación de los requisitos. Haber realizado una prueba o terminado un curso requiere, por tanto, documentar el resultado correspondiente. La credencial se entrega por medios electrónicos y se inscribe en el registro previsto por la norma. Quien participe en un proceso selectivo deberá atender también a sus bases y fechas. Una formación completada y una acreditación administrativa expedida son documentos diferentes dentro de esa comprobación.

Homologación, equivalencia y convalidación tienen efectos distintos. La primera permite reconocer el título vinculado a una profesión regulada; la equivalencia produce efectos académicos y administrativos del nivel reconocido. La convalidación permite continuar estudios universitarios en España. Esa diferencia aparece también al revisar plazas de profesor universitario, cuyas bases precisan la acreditación exigida para títulos extranjeros. El documento publicado ahora no modifica esas categorías. Para cada solicitante, la referencia sigue siendo su resolución, la normativa aplicable y la acreditación final que necesita presentar.