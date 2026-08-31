Paulina, limpiadora colombiana en España, compagina un empleo de 25 horas con limpiezas en sus días libres

El contrato suma 25 horas semanales, de 10:00 a 15:00, y llegó después de enviar su currículum a diferentes ofertas de InfoJobs.

Paula Álvarez ha incorporado un empleo de 25 horas semanales a una agenda en la que ya realizaba limpiezas de viviendas. La colombiana explica que trabaja de 10:00 a 15:00 horas y reserva días libres o jornadas sin turno para acudir a otras casas. Su relato, difundido a finales de agosto desde el perfil @soypaualvarez, pone cifras y horarios a una rutina marcada por dos actividades laborales y numerosos desplazamientos.

En un día dedicado a las limpiezas, comenzó en una vivienda de 7:00 a 9:00 y se trasladó después a otra, donde trabajó entre las 10:00 y las 14:00. La organización recuerda a la de una limpiadora de Madrid que también relató cómo encadenaba domicilios en una misma mañana, con los trayectos integrados en una agenda muy ajustada.

Cómo consiguió su empleo parcial y distribuye cada jornada

Paula cuenta que encontró el nuevo puesto a través de InfoJobs. Preparó su currículum, comenzó a inscribirse en las ofertas disponibles y terminó consiguiendo un contrato de 25 horas semanales. Su franja habitual va de las 10:00 a las 15:00 horas. También señala que la planificación incluye trabajo de domingo a domingo y un periodo de descanso de tres semanas, aunque no explica cómo se reparten exactamente los turnos.

La incorporación a la empresa no ha supuesto abandonar la limpieza de viviendas. La joven utiliza los huecos que deja el contrato para mantener los servicios que ya realizaba, especialmente en sus días de descanso o en jornadas con mayor margen. El nuevo trabajo aporta una novedad a una historia que había comenzado meses antes, cuando contó que había dejado su ocupación como auxiliar contable en Colombia y se había adaptado al trabajo doméstico tras emigrar a España.

Paula llegó al país junto a su pareja y comenzó de nuevo en un sector muy diferente al que conocía. En sus intervenciones anteriores explicaba que había pasado de trabajar en una oficina en Colombia a limpiar viviendas, una adaptación que presentó como parte de su proceso migratorio y de sus planes para construir una nueva trayectoria profesional.

El cansancio mental también pesa cuando no hay horas libres

Su relato no se limita a mostrar horarios. Paula reconoce que una jornada sin servicios supone dejar de recibir el dinero correspondiente y que el cansancio no es únicamente físico. A la limpieza de cada casa se suman los trayectos, la preparación de los materiales y la necesidad de ajustar cada encargo a la jornada del empleo parcial.

La colombiana también habla del desgaste emocional asociado a la migración. En sus vídeos explica que compararse con otras personas que han avanzado más rápido puede generar frustración, especialmente cuando se vive lejos del país de origen. Su mensaje pasa por aceptar los momentos de vulnerabilidad sin convertirlos en un reproche personal.

Otros testimonios sobre el valor del empleo doméstico han señalado la exigencia física, la presión de los tiempos y la escasa consideración social que todavía acompaña a estas tareas. En el caso de Paula, el elemento diferencial es la combinación entre esa actividad por viviendas y un contrato parcial en una empresa. No ha revelado cuánto cobra por ninguno de los dos trabajos.

Qué exige la Seguridad Social al trabajar para varias casas

La situación jurídica depende de cómo estén formalizadas las limpiezas. La Seguridad Social define el pluriempleo como el trabajo por cuenta ajena prestado para dos o más empleadores dentro del mismo régimen. El testimonio de Paula no precisa si todos los servicios domésticos se realizan mediante relaciones laborales, a través de una empresa o bajo otra modalidad, por lo que no puede determinarse su encuadramiento concreto.

Cuando una persona presta tareas domésticas a cambio de un salario dentro de un hogar familiar, el alta es obligatoria con independencia de las horas trabajadas. La guía del empleo de hogar establece que, si trabaja en varias casas para distintos empleadores, cada uno debe tramitar su alta y comunicar la jornada correspondiente. Esta obligación resulta especialmente relevante para quienes necesitan trabajar en varias casas.

El informe de vida laboral permite revisar las altas, bajas y empresas declaradas. La Seguridad Social aclara además que, en una situación de pluriempleo, trabajar para más de una empresa el mismo día no duplica los días cotizados: se computa un solo día, aunque existan varias altas simultáneas.

El relato de Paula no ofrece datos sobre su salario, el número estable de viviendas, las bases de cotización o la modalidad contractual de las limpiezas. Sí permite conocer el cambio más reciente de su trayectoria: ha conseguido un empleo parcial, mantiene los servicios domésticos y organiza ambos trabajos alrededor de una agenda que algunos días puede comenzar a las 7:00 y terminar varias horas después.