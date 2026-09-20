Seguridad Social: donar un órgano da derecho a una baja laboral al 100% desde el primer día

La protección está vigente desde marzo de 2025, no exige cotización mínima y cubre preparación, intervención y recuperación. El Gobierno deberá evaluar sus efectos.

Los trabajadores que donan un órgano o tejido en vida cuentan desde el 3 de marzo de 2025 con una protección especial de la Seguridad Social. La prestación alcanza el 100% de la base reguladora desde el primer día y no exige un periodo mínimo de cotización. La medida no es nueva, pero la Ley 6/2024 incorpora un dato relevante para los próximos meses: el Gobierno deberá evaluar sus efectos antes del 3 de marzo de 2027.

La baja por donación paga el 100% desde el primer día y elimina la cotización mínima

La Ley General de la Seguridad Social considera la donación de órganos o tejidos una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes. Frente a una enfermedad común, aquí no se aplican los porcentajes reducidos de los primeros días. El subsidio alcanza directamente el 100% de la base reguladora.

Además, el trabajador no necesita acreditar los 180 días cotizados durante los cinco años anteriores que se exigen con carácter general por enfermedad común. Talent24h ya ha explicado los requisitos para cobrar una baja laboral, pero la donación está expresamente exceptuada. El pago corre a cargo desde el primer día de la entidad gestora o colaboradora que cubra la incapacidad temporal.

Situación Enfermedad común Donación de órganos o tejidos Inicio del subsidio Día 4 Primer día Cuantía inicial 60% de la base reguladora 100% de la base reguladora Desde el día 21 75% 100% Cotización mínima 180 días en los 5 años anteriores No se exige Responsable desde el inicio Empresa y posteriormente entidad gestora, según el periodo Entidad gestora o colaboradora desde el primer día

La comparación recoge la regla legal general y no contempla posibles mejoras incluidas en convenios colectivos. La Seguridad Social confirma actualmente que una baja por donación se paga al 100% desde el primer día.

Cobrar el 100% de la base reguladora no significa siempre recibir exactamente el mismo sueldo

Hay un matiz importante. El BOE no establece literalmente el cobro del 100% del salario mensual, sino del 100% de la base reguladora. Para contingencias comunes, esta se calcula generalmente con la base de cotización del mes anterior dividida entre los días correspondientes.

Por ejemplo, una persona con una base mensual de 1.800 euros tendría una base reguladora diaria de 60 euros. Durante 30 días de baja por donación, la prestación teórica alcanzaría 1.800 euros. En una enfermedad común de igual duración serían 1.062 euros, sin mejoras de convenio. La diferencia sería de 738 euros. La duración de la incapacidad temporal y las circunstancias individuales pueden modificar cualquier cálculo posterior.

La protección empieza antes de la operación y existe también un permiso retribuido

La cobertura tampoco comienza necesariamente cuando el donante entra en quirófano. La Ley 6/2024 incluye los días, consecutivos o discontinuos, durante los cuales la preparación médica impida trabajar. También protege desde el ingreso hospitalario hasta el alta por curación.

Para actuaciones preparatorias de menor duración existe, además, un permiso retribuido por el tiempo indispensable. Se aplica cuando esos actos tengan que hacerse durante la jornada laboral. El Estatuto de los Trabajadores incorporó este derecho en su artículo 37.3. También se introdujo una protección equivalente para funcionarios públicos.

El Gobierno deberá evaluar esta protección antes del 3 de marzo de 2027

La propia ley obliga al Gobierno a analizar sus resultados dentro de los dos años posteriores a su entrada en vigor. Ese plazo sitúa la evaluación, como máximo, en el 3 de marzo de 2027. El análisis deberá comprobar si la medida produjo un incremento real y tangible de personas donantes vivas.

Los últimos datos disponibles ofrecen una primera referencia, aunque no permiten atribuir cambios directamente a esta norma. La Organización Nacional de Trasplantes registró 404 donantes vivos en 2024 y 408 en 2025, cuatro más. Ese último año España volvió a superar los 6.300 trasplantes. La ley también contempla que, tras la evaluación, pueda proponerse una protección equivalente para potenciales donantes vivos actualmente excluidos.